Milan, mercato live: Il canale tematico rossonero smentisce l'interesse per Lucas Leiva

13 agosto 2015 Milan, mercato live: Il canale tematico rossonero smentisce lʼinteresse per Lucas Leiva A centrocampo si continua a seguire Witsel

ANCHE IL MILAN SU SORIANONapoli, Juve e adesso anche Milan: uno dei nomi più caldi di questo mercato è quello di Soriano legato alla Sampdoria da una clausola rescissoria di circa dieci milioni. Il giocatore, che tanto bene ha fatto alle dipendenze di Mihajlovic, potrebbe così essere il nuovo colpo del già ricco mercato rossonero.

IL VILLARREAL PENSA A SUSOC'è anche il Villarreal sulle tracce di Suso. Secondo "marca", lo spagnolo del Milan sarebbe uno degli obiettivi del "sottomarino giallo".

MC: "LUCAS LEIVA? PISTA PRIVA DI FONDAMENTO"Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento del Milan per Lucas Leiva, centrocampista del Liverpool, ma il canale tematico rossonero ha smentito la notizia.

SPUNTA LUCAS LEIVASpunta un nome nuovo per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domenica è atteso a Milano Kia Joorabchian, agente anche di Lucas Leiva, centrocampista del Liverpool. Viste le difficoltà di arrivare a Soriano e Witsel, i rossoneri potrebbero fare un tentativo per lui.

MIHAJLOVIC: "LA SOCIETA' SA QUELLO CHE SERVE"Sinisa Mihajlovic non vuole parlare di mercato e alla domanda su quali rinforzi vorrebbe risponde con un laconico "la società sa quello che serve".

GALLIANI: "IBRA? NON PENSO LASCERA' IL PSG MA NOI SIAMO ATTENTI""Io non penso proprio che il Psg farà partire Ibra. Se mai lo farà partire noi siamo interessati ma io penso che non si muoverà da Parigi. Di percentuali non ne faccio perché il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Psg quindi dico che al momento non è ipotizzabile. Però... noi saremo attenti", Parola dell'ad del Milan Adriano Galliani in esclusiva ai microfoni di Premium Sport prima del Trofeo Tim. "Se dovessi fare previsioni direi di no ma il mercato è strano. Io credo che non ci serva nula, siamo coperti in tutti i ruoli. Ci fermiamo qua, in questo momento il mercato è chiuso ma possono aprirsi soluzioni al momento non prevedibili. A fine agosto vedremo. Voto al mercato del Milan? Lo devono dare tifosi e giornalisti, ma il presidente Berlusconi ha fatto un grande sforzo economico". Obiettivo del Milan per la stagione? "Certamente obiettivo primi tre posti".

IBRA: "SONO FELICE AL PSG"Zlatan Ibrahimovic ha confermato anche al portale americano Bleacher Report quanto detto non molto tempo fa sul suo futuro. "Sono felice dove sono. Ho ancora un anno di contratto con il Psg e io gioco con giocatori molto importanti. Il club sta crescendo, le ambizioni anche. Facciamo di tutto per fare il meglio. Mi diverto e sono un giocatore del Paris Saint-Germain", ha ribadito lo svedese.

IBRA, RAIOLA: "MAI INCONTRATO IL GALA""Non ho mai parlato di Zlatan con nessun giornalista turco, sono tutte bugie. Io non parlo e loro inventano. Mai incontrato il Gala per Zlatan". Il procuratore di Ibrahimovic Mino Raiola smentisce le ultime voci di mercato sullo svedese.

ORA L'ASSALTO A IBRAZlatan Ibrahimovic resta il grande sogno di mercato di Silvio Berlusconi e dei tifosi milanisti. Il campione svedese ha detto no alle sirene turche del Galatasaray e, secondo il Corriere della Sera, sembra essere intenzionato a rompere con il Psg, con il quale ha ancora un anno di contratto, per poter dire poi di sì alla proposta del club di via Aldo Rossi.

WITSEL, LO ZENIT DICE SI' ALLE RATENon è ancora tramontata la pista che porta ad Axel Witsel. Lo Zenit continua a chiedere 35 milioni di euro per far partire il giocatore belga, ma nelle ultime ore si sarebbe ammorbidito sulle modalità di pagamento, venendo incontro alle esigenze del Milan che vuole spalmare l'acquisto del giocatore su più anni. Lo riporta TuttoSport.

RAIOLA SMENTISCE I TURCHIContattato dalla Gazzetta dello Sport, Mino Raiola ha smentito le parole riportate dal sito turco Fotomac circa l'offerta del Galatasaray su Ibrahimovic. Anzi, ha smentito di aver parlato coi giornalisti turchi.

MILAN CHANNEL SMENTISCE "NESSUNA OFFERTA PER HONDA" Se anche in Premier League (si era parlato di Tottenham) qualcuno fosse interessato ad Honda, il Milan non ha ricevuto nessuna offerta e, comunque, il giapponese non si muoverà da Milano. E' direttamente Milan Channel a smentire qualsiasi trattativa sul trequartista, mentre nei prossimi giorni, ha affermato sempre il canale tematico rossonero, potrebbero partire in tre: Verdi, Agazzi e Zaccardo.

SUSO RESTA PER "SOSTITUIRE" NIANG Il crac di Niang, operato al piede destro e fuori per circa tre mesi, ha convinto il Milan e Mihajlovic a bloccare Suso almeno fino a gennaio. Il giocatore spagnolo quindi è stato tolto dal mercato e potrà giocarsi una nuova chance in rossonero.

RAIOLA: "IL GALA VUOLE IBRAHIMOVIC"Quello del Galatasaray per Ibrahimovic è più di un semplice interesse. Lo conferma Mino Raiola, procuratore dello svedese, al sito turco Fotomac: "Sì, il Gala vuole prendere Ibra, ma non sono io che mi occupo di queste cose, è il Psg che deve trattare la sua eventuale partenza. Io ho ricevuto una proposta informale da parte dei turchi, così ho parlato con loro per conoscerli meglio. Ma per ora non c'è altro".