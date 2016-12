2 agosto 2015 Milan, mercato live: Ibrahimovic saluta il Psg? Miha vuole due acquisti Lo svedese segna in Supercoppa, futuro incerto

CERCI, IDEA FIORENTINASecondo quanto riportato da La Nazione, Alessio Cerci potrebbe tornare alla Fiorentina. L'esterno rossonero tornerebbe volentieri a Firenze, anche perché non vorrebbe perdere la maglia azzurra in vista degli Europei del 2016.

SI PENSA ANCHE ALLE CESSIONIAl di là degli obiettivi di mercato, il Milan deve pensare anche a cedere. Gli esuberi sono Agazzi (il secondo sarà Abbiati; il terzo il giovanissimo Donnarumma), Zaccardo (piace in Cina e Australia) e Verdi, che andrà via in prestito, dopo l'esperienze passate al Torino e all'Empoli.

MIHA VUOLE ROMAGNOLISinisa Mihajlovic chiede rinforzi, "uno, magari due". E uno dei due, si sa, è Alessio Romagnoli. In settimana Adriano Galliani tornerà a bussare alla porta della Roma proponendo i soliti 25 milioni. Con il giocatore c'è già l'accordo. La Roma definirà l'affare Dzeko poi risponderà alla proposta rossonera.

IBRA: NO AL GALATASARAYZlatan Ibrahimovic è deciso a rifiutare l'offerta del Galatasaray. Lo svedese non considera la pur affascinante Istanbul la città ideale per la sua famiglia. Perciò il suo futuro è chiaro: o rinnova con il Psg o tornerà al Milan.

IBRA, ULTIMA COL PSG?Zlatan Ibrahimovic ha regalato spettacolo nalla Supercoppa francese vinta dal Psg contro il Lione per 2-0. Al termine del match sono circolate voci su una possibile dichiarazione dello svedese. Di sicuro il suo futuro è incerto: le offerte non mancano, soprattutto da parte di Milan e Galatasaray.

IBRA, OFFERTA SUPER DEL GALATASARAYC'è un avversario fortissimo per il Milan nella corsa a Ibrahimovic: è il Galatasaray. Il club turco sarebbe disposto a sborsare 11 milioni all'anno e 5 milioni al Psg. Le visite sarebbero fissate già per giovedì.

SINISA: "ANCORA UNO O DUE INNESTI"Mihajlovic punta in alto e chiede un altro sforzo sul mercato alla società. "La rosa del Milan è competitiva, abbiamo fatto degli ottimi acquisti. Ne aspettiamo ancora uno o due, ma con i giocatori che pensiamo di poter prendere, la nostra rosa potrà diventare da primi tre posti - ha detto Sinisa a Milan Channel - Sono convinto che faremo una grande stagione".

DA SOGNO A REALTA': ATTESA PER IBRAStasera a Montreal, in Canada (ore 21 italiane), Zlatan Ibrahimovic giocherà con il Psg la finale di Supercoppa contro il Lione. In Francia sono in molti a dire che potrebbe essere la sua ultima gara con il club parigino. Con il rientro dalla Cina di Adriano Galliani si penserà davvero a chiudere la trattativa per lo svedese. Poi, saranno giorni utili anche per arrivare a Romagnoli e Witsel.

DONNARUMMA: "VOGLIO RESTARE AL MILAN A LUNGO"Al rientro dalla Cina, Gianni Donnarumma è stato intercettato dai cronisti a Malpensa. "Per me iniziare col Milan da tifoso rossonero è stata una grandissima emozione - ha detto il 16enne portiere - e spero di far tanti anni col Milan perché è la mia squadra".

DALLA SPAGNA: MILAN PRONTO A OFFRIRE 30 MLN+5 PER WITSELDalla Spagna arriva una novità sul fronte Alex Witsel. Secondo 'fichajes.net', il Milan sarebbe pronto a rilanciare l'offerta per arrivare al centrocampista belga dello Zenit avvicinandosi ai 35 milioni di euro cash chiesti dal club russo (inizialmente erano 40). La società rossonera sarebbe ora disposta a offrire 30 milioni più 5 di bonus per il giocatore.

WITSEL, LO ZENIT PROVOCAL'affare Witsel è, al momento, in stand by, e allora lo Zenit provoca il Milan con la valutazione choc di 100 milioni di euro fatta da Mitrofanov, il direttore generale del club russo. Lo riporta il Corriere dello Sport. In realtà, l'intermediario ha fatto sapere che la trattativa si può fare. In via Aldo Rossi, però, non vogliono spingersi oltre i 25 milioni. La valutazione iniziale dello Zenit era di 40, poi scesa a 35. Anche per l'arrivo del centrocampista si attende lo sbarco a Milano, domani, di Mister Bee.