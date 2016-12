20 luglio 2015 Milan, mercato live: Ibra, spesa da 50 milioni Eʼ lʼinvestimento del club di via Aldo Rossi tra ingaggio e cartellino

CERCI CHIAMA IL TORINOSe il Milan non dovesse riuscire a venderlo, Alessio Cerci chiederà di poter tornare, a costo zero, al Torino. E' questa l'ipotesi paventata da Tuttosport, in edicola oggi.

OTTIMISMO PER ROMAGNOLILa Roma è impegnata su due fronti: Dzeko e Salah. I giallorossi, però, devono spendere oltre 50 milioni di euro per i due giocatori. Così devono anche pensare alle cessioni. Il Milan per Romagnoli non va oltre i 25 milioni, ma da via Aldo Rossi sembra esserci un cauto ottimismo perché il giocatore ha già scelto i rossoneri e in questi casi la volontà dei calciatori è spesso determinante.

PER ALEX SPUNTA IL BESIKTASAlex è sempre in uscita. Sul brasiliano c'è anche il Besiktas. I turchi devono vincere la concorrenza dell'Antalyaspor e del Santos. Il club brasiliano per il difensore rossonero si era già mosso alcune settimane fa.

IBRA, SPESA DA 50 MILIONIDopo il primo agosto, giorno della finale di Supercoppa francese a Montreal, Ibrahimovic incontrerà il Psg e, senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2016, pretenderà di essere ceduto. Per il Milan, conti alla mano, tra ingaggio, costo del cartellino e commissione a Mino Raiola, il procuratore dello svedese, l'investimento sarà di circa 50 milioni: 42 milioni lordi per lo stipendio, 6 il costo del cartellino e qualcosa all'agente.

CESENA SU ALBERTAZZIOltre all'Empoli, adesso su Albertazzi c'è anche il Cesena. I romagnoli lo hanno richiesto in prestito, ma il difensore rossonero preferirebbe rimanere in serie A.

SUSO, NIANG E CERCI NON PARTIRANNOCerci, Niang e Suso da diversi giorni sono protagonisti delle voci di mercato in uscita del Milan. Secondo MilanNews, però, nessuno dei tre è destinato a partire e faranno parte della rosa a disposizione di Mihajlovic.

BACCA: "IBRA? CI AIUTEREBBE"Appena sbarcato a Milano, Carlos Bacca ha lanciato un messaggio forte e chiaro. "E' un giocatore che ha segnato tantissimi gol, non lo so cosa succederà, ma se venisse ci aiuterebbe", ha detto.

NIANG: "HO RINNOVATO E RESTO QUA"Dopo il suo agente, anche M'baye Niang ha confermato che il suo futuro è al Milan. "Futuro? Nessuno mi ha chiesto di andare via, ho prolungato fino al 2019 e il mio futuro sarà al Milan", ha detto l'attaccante francese.

ODUAMADI IN PRESTITO AL GIRESUNSPOROduamadi si prepara a lasciare di nuovo il Milan. Il nigeriano, rientrato in rossonero dopo la scorsa stagione vissuta in prestito tra Crotone e Latina, è a un passo dal trasferimento a titolo temporaneo al Giresunspor, club turco.

SE SALTA ROMAGNOLI, SPUNTA GARAYSe non dovesse sbloccarsi l'affare Romagnoli, il Milan avrebbe pronta una nuova alternativa. Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di Ezequiel Garay, centrale argentino dello Zenit San Pietroburgo. Per convincere i russi, Galliani potrebbe spostare i 25 milioni di euro da Romagnoli a Garay.

CERCI PIACE A GASPERINIPotrebbe esserci il Genoa nel futuro di Alessio Cerci. L'esterno d'attacco piace molto a Gasperini e potrebbe lasciare il Milan viste le scarse possibilità di impiego nel modulo studiato da Mihajlovic.