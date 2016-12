Milan, mercato live - Ibra, ora c'è l'offerta

23 luglio 2015 Milan, mercato live - Ibra, ora cʼè lʼofferta I rossoneri sono pronti a offrire 5,5 milioni al Psg. Allo svedese un triennale da 6 milioni più bonus

IBRA, TUTTO DOPO IL PRIMO AGOSTOLe ultime su Ibra e il Milan dal nostro Claudio Raimondi: "Ibra ha scelto di tornare a Milano, al Milan. Questo è un dato di fatto. Ha detto no a United e Galatasaray, a offerte da 10 milioni. Il Milan ha pronto il contratto, 6 milioni a stagione per tre anni. E' una operazione che prevede tempi precisi: il Psg tratterà la cessione di Ibra dopo aver preso il sostituto, che sia Di Maria o Lacazette. Dal primo lunedì di agosto, dunque, le somme di questo sogno rossonero.

RAIOLA: "LE PAROLE DI IBRA? CHIEDETELE A LUI"Intercettato dai media svedesi, Mino Raiola non ha commentato le dichiarazioni di Ibrahimovic: "Cosa intendeva dire Ibra? Chiedetelo a lui. Non vedo perché dovrei commentare io la sua frase", le sue parole.

IBRA, C'E' L'OFFERTAPer Zlatan Ibrahimovic adesso c'è l'offerta. Il Milan rimane in attesa di segnali, consapevole che tutto sarà deciso dopo l'1 agosto (finale a Montreal, in Canada, della Supercoppa). Ma nel frattempo, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è già l'offerta: triennale al giocatore da 6 milioni più bonus e 5,5 milioni al Psg per il cartellino del giocatore.

CAIRO: "MAKSIMOVIC? ME LO TENGO..."Urbano Cairo su Maksimovic è stato chiaro: "E' un giocatore che ci hanno chiesto e al quale teniamo tantissimo. Ma non vogliamo cederlo. Vogliamo cercare di non vendere altri giocatori dopo aver venduto Darmian", le parole del presidente granata. Il nome di Maksimovic era stato fatto come valida alternativa a Romagnoli subito dopo il rifiuto della Roma all'offerta di 25 milioni.

AJAX SU MASTOURAnche l'Ajax è interessato a Mastour, il talento marocchino classe 1998 del Milan. Su di lui aveva fatto un sondaggio il Psg. Il Milan ha fatto sapere che vuole 5 milioni di euro.

SORIANO ATTENDE IL MILANIl Milan per il centrocampo ha una valida alternativa. Si tratta di Soriano, che Sinisa Mihajlovic ha già allenato alla Sampdoria. I blucerchiati vogliono 25 milioni di euro, ma tra qualche settimana il prezzo potrebbe abbassarsi.

IBRA: "IL MIO FUTURO NELLE MANI DI RAIOLA""Il mio futuro è nelle mani di Mino Raiola", così Zlatan Ibrahimovic ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del suo possibile trasferimento al Milan dopo l'amichevole contro la Fiorentina. Un buon segnale per i rossoneri visto che Galliani ha un ottimo rapporto con il procuratore dello svedese e già a fine giugno era stata trovata un'intesa di massima? Di certo l'ad milanista è pronto a tornare all'assalto del Psg nel mese di agosto.

IL PSG PENSA A WITSELIn attesa di capire quale sia la vera posizione di Witsel a proposito del Milan, va segnalato l'interesse del Paris St Germain per il centrocampista belga. La squadra di Blanc sta per privarsi di Thiago Motta, destinato all'Atletico di Simeone, e Witsel sembra il naturale sostituto.

L'AGENTE DI MENEZ: "NESSUNA OFFERTA DAL LIVERPOOL"Menez resta al Milan. O, per lo meno, non ha alcuna volontà di lasciare i rossoneri. Lo ha assicurato l'agente, che altri non è che suo fratello Kevin, a MilanNews.it: "L'offerta del Liverpool? Non abbiamo avuto nessun contatto con i Reds, Jeremy resta sicuramente al Milan".

WITSEL, NO AL MILAN? FALSOWitsel ha detto no al Milan. Contrordine: non è vero. Alle parole di Lingenti, che lavora per conto dello Zenit, ha fato subito eco la risposta di Napolitano, intermediario del medesimo club e interpellato da Calciomercato.it. "Non è vero che Witsel abbia espresso parere negativo sul Milan. Così come non ci risulta che ci sia un accordo con la Juventus". Di gialli estivi è pieno il calciomercato: la pista Witsel-Milan, a questo punto, non è chiusa come sembrava.