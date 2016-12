17 luglio 2015 Milan, mercato live: Ibra, continua il sogno Ma è lo svedese che deve rompere con il Psg

VISITE MEDICHE PER JUAN MAURIE' arrivato a Milanello Juan Alberto Mauri, il fratello di José Mauri, approdato a parametro zero dal Parma. Il giocatore classe 1988 arriva in Italia dal Tiro Federal, squadra argentina di terza divisione. Il giocatore sta sostenendo le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di 4 anni: a Milanello Mihajlovic potrà valutare da vicino il suo profilo prima di definire la sua cessione in prestito.

ALEX IN TURCHIA DA ETO'OIn attesa di chiudere per un centrale difensivo, il Milan sta valutando la possibilità di lasciar partire Alex. Il brasiliano, scrive la Stampa, è finito nel mirino dell'Antalyaspor, squadra turca che ha da poco messo sotto contratto Samuel Eto'o.

OGGI ARRIVA LUIZ ADRIANOOggi è il giorno di Luiz Adriano. Il brasiliano è infatti atteso oggi a Milanello per unirsi alla squadra. Non parteciperà alla trasferta contro il Lione. Con lui saranno out anche Antonelli, Montolivo e Abate.

BISOGNA PENSARE ALLE CESSIONIIndipendentemente dall'arrivo di Ibrahimovic, il Milan deve pensare anche a sfoltire l'attacco. El Shaarawy è stato ceduto, ma il mercato riserva sempre altre sorprese. Sinisa Mihajlovic sta valutando tutti gli altri elementi del reparto. Almeno tre le cessioni tra Matri, Niang, Menez, Cerci, Honda, Suso e Verdi.

CONTINUA IL SOGNO IBRAHIMOVICSe è vero che il Milan è alla continua ricerca di un difensore (la Roma ha rifiutato, qualche giorno fa, 25 milioni per Romagnoli) e di un centrocampista, c'è da dire che Adriano Galliani non ha mai perso di vista Ibrahimovic. In via Aldo Rossi aspettano che sia il giocatore a rompere con il Psg. Da parte sua, il club francese farà partire l'attaccante solo quando avrà trovato un sostituto.

MODIC TRA LUGANO E LIVORNOIl giovane Andrej Modic, centrocampista bosniaco classe 1996, è conteso da Lugano e Livorno. I toscani sembrano essere passati in vantaggio, ma il giocatore è tentato di andare alla corte di Zeman.

MENEZ-LIVERPOOL, NON CI SONO RISCONTRISecondo il Daily Express, il Liverpool potrebbe offrire 15 milioni di euro per Menez. In realtà non ci sono riscontri in merito alla possibile trattativa, anche perché i Reds sono impegnati nell'affare Benteke (che potrebbe costare oltre 40 milioni di euro).

GALLIANI: "ROMAGNOLI? 25 MILIONI SONO TANTI PER UN'OSTRICA""La nostra offerta per Romagnoli è immodificabile": lo ha chiarito l'ad del Milan Adriano Galliani all'ANSA smentendo i rumors di un rilancio da 25 milioni di euro a 30 milioni di euro bonus inclusi per il difensore della Roma. "La nostra offerta non cambia, se la Roma la accetta, bene. Altrimenti faremo altre valutazioni". "Romagnoli è interessante - ha aggiunto Galliani -, se possiamo accontentiamo il nostro allenatore. Ma mi e' piaciuta la sua battuta su fragole e ostriche: 25 milioni non valgono un'ostrica triplo zero ma sono tanti". Galliani non si è sbilanciato su eventuali alternative a Romagnoli come il difensore della Fiorentina Savic. "Vediamo, in quel ruolo numericamente siamo a posto con Alex, Mexes, Paletta Zapata e Ely: 5 centrali è il numero ideale", ha spiegato l'amministratore delegato del Milan, escludendo quindi aste al rialzo per il romanista, che interesserebbe anche ad altri club come l'Arsenal.

WITSEL, IL CHELSEA FA SUL SERIOIl Chelsea è sempre più vicino a Witsel, obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo. Roman Abramovich sarebbe pronto a presentare un'offerta da 34 milioni di euro per convincere lo Zenit a lasciare partite il talento belga.

SI INSISTE PER ROMAGNOLIAl di là delle resistenze della Roma, il Milan non molla la presa su Romagnoli. Soprattutto ora che i giallorossi si sono avvicinati a Dzeko. Il difensore classe 1995 è l'obiettivo numero uno di Mihajlovic e del club di via Aldo Rossi.