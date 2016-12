Milan, mercato live: Ibra, c'è la strategia

4 luglio 2015 Milan, mercato live: Ibra, cʼè la strategia Galliani pronto a offrire allo svedese 6 milioni più bonus fino al 2018

IBRA, C'E' LA STRATEGIA Silvio Berlusconi vuole Ibrahimovic e non si è nascosto durante la presentazione di Sinisa Mihajlovic a Casa Milan. Se il Psg riuscirà a sostituire lo svedese, allora l'attaccante potrà lasciare la Francia. Ci sono stati diversi contatti nelle scorse settimane tra Adriano Galliani e Mino Raiola e si è parlato già di aspetti economici. L'attaccante è consapevole che Milan non può andare oltre ai 6 milioni netti all'anno. Cifra che può essere accettata con dei bonus, ma a patto che l'accordo sia triennale.

MUNTARI, C'E' LA FIORENTINAPotrebbe proseguire a Firenze l'esperienza italiana di Muntari. La Fiorentina potrebbe essere così la nuova casa del centrocampista ghanese, con il ds Pradè grande ammiratore del giocatore.

MILAN-ATALANTA, FRENATA PER BASELLISi è arenata la trattativa con l'Atalanta per Baselli. Sul tavolo dei bergamaschi ci sono anche le offerte di Fiorentina e Villarreal. Non sarà facile per i rossoneri arrivare al centrocampista.

JOSÉ MAURI, LUNEDI' LE VISITE MEDICHELa trattativa con José Mauri è ormai conclusa. Il giocatore sta per diventare un giocatore del Milan: arriverà domani a Milano, per poi sostenere le visite mediche lunedì e iniziare la sua nuova avventura alla corte di Sinisa Mihajlovic.

IL CHIEVO PENSA A BONERAIl Chievo prova a piazzare due colpi per la difesa. In primis, quello di Bonera, fresco di svincolo con il Milan dopo 9 stagioni. C'è stato un contatto con l'ex rossonero. Nei prossimi giorni ci sarà un altro contatto.

VAN GINKEL VERSO IL SUNDERLANDIl Sunderland è vicino a Van Ginkel, di proprietà del Chelsea ma reduce dal prestito al Milan. Il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho e partirà quindi in prestito per un'altra stagione. Il Sunderland deve stare attento alla concorrenza del Newcastle.

I TIFOSI CHIEDONO IBRASilvio Berlusconi, a Milanello a salutare la squadra, ha lasciato il centro intorno alle 15:39. Il presidente è stato accolto dai tifosi entusiasti che gli hanno chiesto a gran voce un sacrificio per riportare Ibrahimovic al Milan.

TASSOTTI FARA' L'OSSERVATOREContinua l'avventura di Mauro Tassotti al Milan. Dopo anni nel ruolo di vice allenatore, l'ex difensore ha firmato un contratto di due anni con il club di via Aldo Rossi come osservatore.

BERLUSCONI: "IBRA? SE VIENE CE LO PIGLIAMO""Ibrahimovic? Se viene ce lo pigliamo, se fosse possibile. E' un grande, farebbe comodissimo a qualunque squadra". Silvio Berlusconi si è espresso così sul possibile ritorno al Milan dell'attaccante svedese, durante la presentazione di Sinisa Mihajlovic a Casa Milan.

RESTA IL GRANDE SOGNO IBRAHIMOVICSe è vero che con Bacca e Luiz Adriano l'attacco del Milan sembra essere a posto, lo è altrettanto che a Milanello continuano a sognare Ibrahimovic. Le voci che arrivano da Parigi parlano di un rapporto deteriorato tra lo svedese e l'ambiente del Psg. Ed è su questo che punta Galliani. Come racconta il Corsport, Ibra avrebbe chiesto di andarsene gratis, rinunciando ai 16 milioni di euro che gli spetterebbero di ingaggio per la prossima stagione. La stessa cifra chiesta al Milan, ma per due anni. Un affare se andasse in porto. Adesso bisogna capire cosa ne pensano Oltralpe.

ADESSO LA DIFESA: ROMAGNOLI O LAPORTERifatto per buona parte l'attacco e definiti i posti per i giocatori extracomunitari, adesso il Milan pensa alla difesa. Due nomi spiccano su tutti e sono quelli di Romagnoli e Laporte. Per il primo la Roma chiede almeno 15 milioni di euro e adesso si attende solo il passo dei rossoneri. Per il secondo, giovane talento francese, Galliani si è messo in contatto con il suo entourage prima di rivolgersi all'Athletic Bilbao. Anche in questo caso, però, il prezzo è alto: 15 milioni di euro.

MARCA: MILAN SU HECTOR MORENOSe ne è già parlato nei giorni scorsi, ma le notizie che arrivano dalla Spagna suonano come una conferma importante: il Milan sta valutando con attenzione Hector Moreno, 27enne difensore dell'Espanyol. Secondo il quotidiano spagnolo, il futuro del difensore messicano potrebbe essere in Serie A

LUIZ ADRIANO NUMEERO 9, BACCA NUMERO 70Luiz Adriano avrà la maglia numero 9 che fu di Pippo Inzaghi, mentre Bacca vestirà la numero 70.

GALLIANI A CENA CON L'AGENTE DI JOSE' MAURIAdriano Galliani è a cena con Dino Zampacorta, l'agente di José Mauri, che diventerà rossonero nelle prossime ore. Firmerà un contratto di quattro anni a un milione più bonus