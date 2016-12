Milan, mercato live: Ibra, attenzione al Real Madrid

J. MAURI HA SCELTO IL NUMERO 4

José Mauri giocherà con il numero 4. E' questa la maglia scelta dall'ex Parma che avrebbe voluto la 8 del suo idolo Gattuso. Numero, però, già di Suso

"UN GIORNO T. SILVA POTREBBE TORNARE AL MILAN"

MilanNews ha intervistato Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, che ha spiegato: “Un giorno Thiago potrebbe tornare al Fluminense, così come al Milan, gli piacerebbe, ma ad oggi non c’è la minima chance che possa cambiare club. In questo momento costa troppo, ha un contratto fino al 2018 e ha uno stipendio molto alto. Il Milan non potrebbe pagarlo perché ha una sua politica sugli ingaggi. Thiago Silva sta benissimo al Psg e difficilmente può cambiare squadra, anzi, non c’è la minima possibilità, troppo costoso per il Milan”.

RAMI PRESENTATO A SIVIGLIA: "AL MILAN DUE ANNI MAGNIFICI"

Il Sito ufficiale del Sivigilia riporta le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero Adil Rami presentato oggi. Sul Milan, Adil ha dichiarato: "Porto grande rispetto al Club rossonero, lì ho trascorso due anni magnifici".

IBRA, IRROMPE IL REAL MADRID

Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe sconvolgere il mercato del Milan. Il Real Madrid vuole Ibrahimovic. Lo riporta il quotidiano Sport: Florentino Perez avrebbe una strategia. Segnale del suo interesse concreto per lo svedese. Ibra rimane il grande sogno estivo del Milan. Durante la conferenza di presentazione di Sinisa Mihajlovic, lo stesso Silvio Berlusconi aveva aperto a un suo ritorno. Nel frattempo che l'interesse diventi realtà e si manifesti al mondo, Sport riporta di un'offerta del Real Madrid intorno ai 6 milioni al Psg per il cartellino e addirittura di una proposta di un triennale da 12 milioni netti a stagione all'attaccante.

CARPI-NAPOLI PER GABRIEL

C'è Gabriel in uscita. Il portiere brasiliano lascerà il Milan in prestito e secondo il Corriere della Sera potrebbe tornare al Carpi o andare a Napoli a fare il vice di Reina.

ASSALTO A GUNDOGAN

Dalla Germania rimbalza il nome di Gundogan per il Milan, che prova a dare l'assalto al giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista, che ha recentemente rinnovato fino al 2017, non è più a suo agio nel club tedesco ed è pronto a cambiare aria, ma per averlo ci vogliono circa 25 milioni di euro.

MASTOUR VERSO IL PSG NELL'AFFARE IBRA

Hachim Mastour è sempre più vicino al Psg. Il baby talento rossonero potrebbe rientrare nell'affare Ibrahimovic, per cui il Milan non ha la minima intenzione di mollare.

RAIOLA E' A PARIGI

In queste ore Mino Raiola si trova a Parigi. La presenza dell'agente di Ibrahimovic sotto la Tour Eiffel potrebbe essere un buon segno per il ritorno di Zlatan al Milan. Non è da escludere, infatti, che il procuratore incontrerà la dirigenza del Psg per trovare una soluzione.

MEXES, NIENTE RINNOVO

Il Milan, d'accordo con Sinisa Mihajlovic, ha deciso di non rinnovare il contratto a Mexes. Ora i rossoneri sono alla ricerca di un forte difensore centrale: sfida tra Romagnoli e Laporte.

UFFICIALE: JOSE' MAURI FINO 2019

José Mauri è ufficialmente un calciatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero, rendendo noto che il centrocampista italo-argentino, che era svincolato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.

LUIZ ADRIANO ARRIVA IL 13 LUGLIO

Luiz Adriano arriverà a Milano per unirsi al resto del gruppo e cominciare la preparazione agli ordini di Mihajlovic il prossimo 13 luglio.

E' ARRIVATO JOSE' MAURI

José Mauri è appena sbarcato a Milano. "Sono molto emozionato, mancano solo le visite mediche e poi la mia emozione sarà al 100%. Ho detto che avrei scelto solo il Boca o il Milan? No, il Boca tra 10-15 anni, come ha fatto Tevez. Il Milan, invece, perché è il club più titolato al mondo come la squadra argentina e perché in questo momento deve crescere come me. Ci aiuteremo a vicenda. Idolo? Gattuso. In generale, Mascherano. Se ho sentito Galliani? Mi aveva chiamato in Argentina e per me è stato molto importante. Io avevo già deciso, ma quell'episodio mi ha dato la spinta decisiva. Se sono pronto per il Milan? Io sono nato pronto, poi vedremo...", ha spiegato il giocatore da Linate. Oggi José Mauri farà le visite mediche, poi andrà a Casa Milan per la firma e successivamente a Milanello.

MASTOUR, C'E' ANCHE IL MONACO

Non c'è solo il Psg su Hachim Mastour, ma anche il Monaco. I due club francesi potrebbero arrivare ad offrire 6 milioni di euro per il talento rossonero classe 1998.

RESTA ALTA L'ATTENZIONE SU ROMAGNOLI

Il rinnovo di Mexes? Si lavora in casa Milan ma la situazione al momento è ancora in fase di stallo. E allora resta altissima l'attenzione su Alessio Romagnoli dalla Roma. Il difensore classe 1995 di proprietà dei gialloross, quest'anno ha giocato nella Sampdoria di Mihajlovic e proprio il tecnico serbo lo vorrebbe con sè nella nuova avventura rossonera.

PAZZINI-VERONA, BIGON: "STIAMO TRATTANDO"

Il Verona sta trattando con Pazzini. Lo ha confermato Riccardo Bigon, ds del Verona: "Suggestione estiva, ci pensiamo sotto l'ombrellone. Stiamo parlando, vediamo se ci saranno le condizioni".

JOSE' MAURI, SLITTANO LE VISITE MEDICHE

Slittano di 24 ore le visite mediche di José Mauri. Il centrocampista arriverà domani a Milano e poi si sottoporrà ai test di rito che precederanno la firma del contratto. Lo slittamento è legato all'arrivo del giocatore in Italia dall'Argentina dove si trova in vacanza.

SI PENSA SEMPRE A MAKSIMOVIC

In difesa gli affari Laporte (costa tanto) e Romagnoli sono in fase di stallo. Ed è per questo che Maksimovic rimane in cima alla lista dei desideri di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore del Torino è un destro naturale (non un mancino come Romagnoli e come piacerebbe al serbo), potrebbe adattarsi bene con Mexes. Il granata ha una valutazione di 12-15 milioni di euro.

BACCA RINGRAZIA IL SIVIGLIA

Saluto commosso di Carlos Bacca al Siviglia attraverso il suo profilo facebook: "E' difficile spiegare il sentimento contraddittorio che provo, allegria e tristezza allo stesso momento. Sensazioni che provo a spiegare così: da un parte sono triste perché lascio un club molto speciale per me e per la mia famiglia. Il Siviglia ha fatto in modo che si compisse uno dei sogni che avevo sin da bambino, di giocare in uno dei campionati più belli del mondo e contro i giocatori più forti del mondo ogni fine settimana. Il Siviglia mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, mi ha permesso di vivere in una delle città più belle che io abbia mai visto: Siviglia. Me ne vado, e voglio ringraziare prima di tutto la dirigenza e il presidente, che hanno creduto in me. Tutti i miei compagni di queste due stagioni, il corpo tecnico con Emery in testa. Insieme abbiamo ottenuto trionfi che non mi sarei mai immaginato. Infine tutti quelli che lavorano e hanno lavorato in questo club. In questo grande club. Ringrazio anche la stampa: non sono solito parlare molto, ma la stampa mi ha sempre rispettato. Ringrazio i tifosi, che resteranno sempre nel mio cuore".