19 luglio 2015 Milan, mercato live: Garay alternativa a Romagnoli Galliani potrebbe dirottare i soldi del romanista sul centrale dello Zenit

SUSO, NIANG E CERCI NON PARTIRANNOCerci, Niang e Suso da diversi giorni sono protagonisti delle voci di mercato in uscita del Milan. Secondo MilanNews, però, nessuno dei tre è destinato a partire e faranno parte della rosa a disposizione di Mihajlovic.

BACCA: "IBRA? CI AIUTEREBBE"Appena sbarcato a Milano, Carlos Bacca ha lanciato un messaggio forte e chiaro. "E' un giocatore che ha segnato tantissimi gol, non lo so cosa succederà, ma se venisse ci aiuterebbe", ha detto.

NIANG: "HO RINNOVATO E RESTO QUA"Dopo il suo agente, anche M'baye Niang ha confermato che il suo futuro è al Milan. "Futuro? Nessuno mi ha chiesto di andare via, ho prolungato fino al 2019 e il mio futuro sarà al Milan", ha detto l'attaccante francese.

ODUAMADI IN PRESTITO AL GIRESUNSPOROduamadi si prepara a lasciare di nuovo il Milan. Il nigeriano, rientrato in rossonero dopo la scorsa stagione vissuta in prestito tra Crotone e Latina, è a un passo dal trasferimento a titolo temporaneo al Giresunspor, club turco.

SE SALTA ROMAGNOLI, SPUNTA GARAYSe non dovesse sbloccarsi l'affare Romagnoli, il Milan avrebbe pronta una nuova alternativa. Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di Ezequiel Garay, centrale argentino dello Zenit San Pietroburgo. Per convincere i russi, Galliani potrebbe spostare i 25 milioni di euro da Romagnoli a Garay.

OGGI ARRIVA BACCAE' il giorno di Carlos Bacca. L'attaccante colombiano è atteso nel primo pomeriggio alla Malpensa, dove sbarcherà alle 14.20. Già domani sarà a disposizione di Mihajlovic.

TUTTOSPORT: IDEA CERCI PER GUARINMercato in stand-by per Milan e Inter. Così, secondo Tuttosport, in casa rossonera è nata una clamorosa idea: uno scambio tra Cerci e Guarin. Galliani è alla ricerca di un centrocampista, mentre Mancini di un esterno d'attacco. Un affare che,sulla carta, potrebbe essere vantaggioso per entrambi. Una soluzione low cost, per ora solo un'idea.

L'AGENTE DI NIANG: "RESTA AL MILAN"Nessun nuovo prestito al Genoa. È perentorio l'agente di Niang, intervistato da calcionews24.com, nello smorzare le voci che voglio l'attaccante di nuovo vicino ai rossoblù: "Possibile prestito al Genoa? No. Resta al Milan al 100%. Ci sono tanti rumors nelle sessioni di mercato, ma tutti sanno perché ha rinnovato con il Milan: il prestito al Genoa è stato un successo, il presente si chiama Milan. Dopo l'operazione di maggio, M'baye non è andato in vacanza: ha fatto tutto per essere in forma e pronto per l'inizio della preparazione estiva. Tutto è ok, lavora duro come il resto della squadra e vuole dimostrare che il Milan ha ragione nel puntare su di lui. Certamente, ha attratto l'interesse di diversi club italiani, inglesi e francesi: è lusinghiero ciò, ma la situazione è chiara".

INCONTRO GALLIANI-PREZIOSI: NIANG E SUSO GLI ARGOMENTIAdriano Galliani ha incontrato quest'oggi il presidente del Genoa Enrico Preziosi a pranzo. I due hanno chiarito la vicenda Bertolacci e il presidente rossoblù ha chiesto Niang in prestito, già avuto in Liguria per sei mesi nella scorsa stagione. Sul taccuino di Preziosi c'è anche Suso, che sta colpendo in positivo Sinisa Mihajlovic.

L'EMPOLI SU ALBERTAZZIL'Empoli continua a lavorare per un difensore centrale. I toscani hanno mosso i primi passi per arrivare ad Albertazzi del Milan.

CERCI PIACE A GASPERINIPotrebbe esserci il Genoa nel futuro di Alessio Cerci. L'esterno d'attacco piace molto a Gasperini e potrebbe lasciare il Milan viste le scarse possibilità di impiego nel modulo studiato da Mihajlovic.

ASTORI ALTERNATIVA A ROMAGNOLIIl Milan non giocherà al rialzo per Alessio Romagnoli, Galliani è stato chiaro e sopra ai 25 milioni offerti alla Roma non salirà. Tra le alternative, secondo Tuttosport, spunta anche Davide Astori, ex giallorosso di proprietà del Cagliari.

CONTINUA IL SOGNO IBRAHIMOVICSe è vero che il Milan è alla continua ricerca di un difensore (la Roma ha rifiutato, qualche giorno fa, 25 milioni per Romagnoli) e di un centrocampista, c'è da dire che Adriano Galliani non ha mai perso di vista Ibrahimovic. In via Aldo Rossi aspettano che sia il giocatore a rompere con il Psg. Da parte sua, il club francese farà partire l'attaccante solo quando avrà trovato un sostituto.

MODIC TRA LUGANO E LIVORNOIl giovane Andrej Modic, centrocampista bosniaco classe 1996, è conteso da Lugano e Livorno. I toscani sembrano essere passati in vantaggio, ma il giocatore è tentato di andare alla corte di Zeman.