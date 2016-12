Milan, mercato live: Galliani vede l'agente di Romagnoli a Forte dei Marmi, domenica arriva Sabatini

8 agosto 2015 Milan, mercato live: Galliani vede lʼagente di Romagnoli a Forte dei Marmi, domenica arriva Sabatini Atteso il ds della Roma. Thiago Silva allʼad rossonero: "Lascia tranquillo Ibra"

THIAGO SILVA A GALLIANI: "LASCIA STARE IBRA, DEVE RESTARE AL PSG"Thiago Silva si muove per... Ibrahimovic. Il difensore del Psg ex Milan lancia infatti un messaggio ad Adriano Galliani: "Ibrahimovic deve restare al Psg. Zlatan ha ancora un anno di contratto, quindi deve restare con noi perché è un giocatore troppo importante - ha detto il brasiliano a foot01.com - Per una squadra come il Psg, la sua presenza è fondamentale. Parlerò con Galliani affinché lo lasci tranquillo".

ROMAGNOLI: DS ROMA SABATINI DOMANI A FORTE DEI MARMIE' previsto per domani l'arrivo di Walter Sabatini a Forte dei Marmi. Il ds della Roma inconterà Adriano Galliani per parlare di Romagnoli e trovare un'intesa per il passaggio in rossonero del difensore. L'offerta del Milan resta ferma a 25 milioni, la Roma ne chiede 30.

ROMAGNOLI: GALLIANI VEDE L'AGENTE A FORTE DEI MARMIVia alle operazioni per Romagnoli a Forte dei Marmi. L'ad del Milan Adriano Galliani ha incontrato l'agente del difensore Sergio Berti: le due parti avrebbero trovato un accordo di massima. Si parla di un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. A Forte dei Marmi tra stasera e domani è atteso il ds della Roma Walter Sabatini.

BOATENG E MAHER, I NOMI NUOVISecondo il Corriere dello Sport, sul fronte Milan potrebbe riapparire il nome di Kevin Prince Boateng, già accostato ai rossoneri qualche settimana fa. Negli ultimi giorni è saltata la trattativa tra il ghanese e lo Sporting Lisbona (per questioni legate ai diritti di immagine): il giocatore è così ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'altro nome nuovo è quello di Adam Maher del Psv. Nel 2013 gli olandesi lo avevano pagato 8 milioni: oggi ne vale 25.

TORNA DI MODA SORIANOIl Milan insiste per Witsel, ma lo Zenit non abbassa le pretese da 35 milioni. Così in via Aldo Rossi stanno studiando delle alternative. In primis, quella di Soriano che Sinisa Mihajlovic ha già allenato alla Sampdoria, come successo con Romagnoli.

HONDA, EVERTON E TOTTENHAM SU DI LUIKeisuke Honda è ormai a un passo dall'addio al Milan. Il futuro del giapponese è in Premier League: Everton e Tottenham duellano per acquistare il fantasista.

IL MALAGA INSISTE PER AGAZZIIl Malaga non molla la presa su Agazzi, approdato in rossonero nella scorsa stagione ma mai diventato protagonista. Continua la trattativa tra il Milan e il club spagnolo.

DAMIANI: "IBRA ANDRA' IN MLS"Oscar Damiani è intervenuto a Premium Sport e ha parlato del futuro di Ibrahimovic al PSG e dell'arrivo di Di Maria: "Ibra finirà la sua stagione l'anno prossimo al Paris Saint Germain e non rinnoverà il contratto e poi finirà la carriera negli Stati Uniti. Di Maria? Pagato troppo".

CONTATTI PER WITSELIn questo weekend, al massimo lunedì, potrebbe esserci un altro contatto telefonico tra il Milan e lo Zenit per Witsel. I russi per il centrocampista belga vogliono 35 milioni di euro. I rossoneri possono arrivare a 30 più 5 di bonus. Lo Zenit non ha fretta di cederlo: il giocatore, però, non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2017.

AG. PALETTA: "CON ROMAGNOLI, ANDREMO VIA"Il procuratore di Paletta, Martin Guastadisegno, ha parlato del futuro del suo assistito nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: "Se arrivasse Romagnoli, abbiamo chiesto di partire. Lui vuole giocare perché la Nazionale è un suo grande obiettivo. Credo che nelle ultime partite abbia giocato bene, adesso c'è il Trofeo TIM e dovrebbe giocare, poi vedremo. Di sicuro non abbiamo fretta, le cose cambiano ora dopo ora e col Milan ci sono altri tre anni di contratto. L'Atalanta? E' una delle squadre che ci hanno chiamato, il direttore è stato gentilissimo e ha espresso una forte volontà di prendere Gabriel: lui naturalmente vorrebbe giocare in una squadra nel livello del Milan, nel caso dovesse partire. Dopo il suo arrivo ha disputato 14 partite su 17, non è certo una riserva. Noi abbiamo tranquillità assoluta, nessuna ansia di scegliere per un verso o per l'altro. Una squadra all'estero? Certo, se chiamasse una squadra estera che disputa le coppe, la proposta sarebbe valutata".

PALETTA, ASSALTO ATALANTAL'Atalanta ha individuato in Paletta il vice Benalouane. Il giocatore può essere acquistato a 2 milioni di euro. I suoi agenti sono in Italia e si può trattare.