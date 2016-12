31 agosto 2015 Milan, mercato live - Galliani: "Per Witsel ci abbiamo provato" Lʼad rossonero amaro: "Si sapeva andava a finire così..."

GALLIANI: "WITSEL? CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE"Tanta l'amarezza di Galliani per il mancato arrivo di Witsel. All'uscita da Casa Milan, l'ad rossonero si è lasciato scappare questo commento: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma si sapeva che finiva cosi". Queste le parole riportate da MilanNews.it



MILAN, UFFICIALI LE TRE CESSIONI AC Milan comunica di aver effettuato le seguenti operazioni di mercato in uscita: Hachim Mastour è stato ceduto in prestito biennale al Malaga fino al 30 giugno 2017; il prestito prevede il diritto di riscatto del Malaga e il contro diritto di riscatto a favore del Milan. Cristian Zaccardo è stato ceduto al Carpi a titolo definitivo. Alessandro Matri, invece, è stato ceduto in prestito alla Lazio fino al 30 giugno 2016.

NIENTE DA FARE PER WITSELE' di fatto sfumato l'affare Witsel per il Milan. L'ultimo nodo era legato all'ingaggio, troppo elevato, del giocatore.

RAIMONDI: WITSEL, FINO ALLE 23Mercato chiuso, dice Milan Channel. Il nostro Claudio Raimondi, dall'Ata Hotel, coglie il messaggio, ma aggiunge: "Fino alle 23, non è da escludere un colpo di scena a proposito di Witsel. E' molto difficile, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo, perché qualcosa oggi si è mosso fra Milan e Zenit".

LAZIO, UFFICIALE MATRILa S.S. Lazio comunica che Alessandro Matri è un giocatore biancoceleste con trasferimento a titolo temporaneo.

MILAN CHANNEL: MERCATO CHIUSOAlle 20,45, Milan Channel ha comunicato che il mercato del Milan è chiuso. Niente Witsel. Cade l'ipotesi Lulic in cambio di Montolivo.

WITSEL, MOLTO DIFFICILEL'inseguimento a Witsel, fino alle 23, non può dirsi concluso. Ma la realtà dice che la trattativa fra Milan e Zenit, formalmente congelata domenica e sempre formalmente riaperta oggi, dopo il no del giocatore al Tottenham, difficilmente può arrivare a conclusione. Gli alti costi dell'operazione sono noti (25-26 milioni). E a questo punto, si potrebbe anche dire stop.

MATRI HA FIRMATO: E' DELLA LAZIO Alessandro Matri è il nuovo attaccante della Lazio. L'attaccante ha firmato il suo contratto con i biancocelesti.

MATRI A CASA MILAN: STA FIRMANDOAlessandro Matri è a Casa Milan per firmare il contratto con la Lazio. L'attaccante sta ormai dicendo addio ai rossoneri.

SI RIAPRE WITSELSi è sbloccata la trattativa per Axel Witsel. Il Milan ha avuto un nuovo contatto con lo Zenit nel quale ha chiesto il prestito con diritto di riscatto. La dirigenza russa ci sta pensando.

MATRI ALLA LAZIOLa Lazio si aggiudica Alessandro Matri, a circa quattro ore dalla fine del mercato. L'attaccante sta andando a firmare a Casa Milan, nella sede rossonera.

AL WATFORD PIACE SUSOIl Watford vuole anche Suso, che in giornata ha rifiutato il trasferimento in prestito al Genoa.

IPOTESI SCAMBIO MONTOLIVO-LULICNon solo Alessandro Matri. Adriano Galliani e Claudio Lotito, in queste ore, stanno parlando anche di uno scambio tra Montolivo e Lulic.

CARPI, UFFICIALE ZACCARDOIl Carpi F.C. 1909 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il difensore Cristian Zaccardo dalla società A.C. Milan. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza al 30 giugno 2017.

WITSEL, NIENTE TOTTENHAM Sembra essere saltato il trasferimento di Witsel al Tottenham, la notizia arriva dall'Inghilterra. Il Milan torna a sperare.

GALLIANI INCONTRA LOTITO PER MATRI Adriano Galliani ha lasciato a Casa Milan per incontrare Claudio Lotito. L'ad rossonero sta ultimando con la Lazio il prestito di Matri.

SORIANO SI RAFFREDA Si raffreda la pista Soriano per il Milan, nonostante la volontà del centrocampista della Sampdoria di vestire rossonero. Galliani resta comunque in attesa.

SORIANO VUOLE IL MILANL'accordo fra Napoli e Samp per Soriano non convince il giocatore, che ha detto (per il momento, sono le 15,50) ancora no al club partenopeo. Soriano conta di trasferirsi al Milan, se la Samp dovesse decidere di cederlo. E il Milan è sempre pronto a far valere la sua offerta.

PER MASTOUR DIRITTO DI "RECOMPRA"Nell'accordo col Malaga per il prestito biennale di Mastour, il Milan ha inserito la clausola di "recompra" a 6 milioni di euro. Il riscatto precedente in favore del Malaga sarebbe sui 5 milioni.

SI PARLA CON LA SAMP PER NOCERINONon è chiuso l'affare Milan-Soriano. L'agente di Nocerino, infatti, è a colloquio con i dirigenti della Sampdoria. Il centrocampista potrebbe essere una contropartita gradita a Zenga.

SUSO DICE NO AL GENOA, SALTA PEROTTISembra essere saltato il trasferimento di Perotti al Milan. Suso, inserito nell'affare dai rossoneri, ha infatti rifiutato il Genoa

IL TOTTENHAM FA SUL SERIO PER WITSELIl Tottenham sta sorpassando il Milan per Witsel. Gli inglesi offrono 26 milioni di euro. In via Aldo Rossi puntano tutto sulla volontà del belga di trasferirsi in rossonero.

MILAN, SONDAGGIO PER SANDROSecondo i media inglesi il Milan avrebbe fatto un sondaggio per il prestito del centrocampista brasiliano del QPR, Sandro (classe 1989 ex Tottenham e Internacional). Il giocatore ha anche il passaporto portoghese, quindi è comunitario.

SUSO DICE NO AL GENOANiente Genoa per Suso. Il trequartista spagnolo del Milan non è convinto del trasferimento in rossoblù e ha comunicato alla società la volontà di restare in rossonero.

ZACCARDO VA AL CARPIChristian Zaccardo potrebbe lasciare il Milan. Il difensore è vicino all'accordo col Carpi per un anno di contratto e opzione per il secondo in caso di salvezza.

MASTOUR VERSO IL MALAGADopo più di un'ora e mezza, Hachim Mastour ha lasciato Casa Milan: il giovane attaccante, che all'uscita non ha rilasciato dichiarazioni, è a un passo dal prestito biennale al Malaga. Gli spagnoli hanno anche il diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il giocatore è presente all'Hotel Westin Palace di Milano per sistemare gli ultimi dettagli e firmare con il suo nuovo club.

MATRI VERSO LA LAZIOAlessandro Matri ha le valigie pronte in casa Milan, ma aspetta la Lazio. Per questo motivo l'attaccante ha rifiutato gli approcci di West Ham e Marsiglia, in attesa che qualcosa si muova dai biancocelesti.

TUTTO SU WITSEL, MA OCCHIO AL TOTTENHAMIl Milan tenterà fino alle 23 di oggi di far vestire a Witsel la maglia rossonera. L'offerta allo Zenit è di 3 milioni di euro + 22 (pagabili in 4 anni) per il prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta del club russo che nel frattempo però ha ricevuto anche un'offerta del Tottenham.