4 agosto 2015 Milan, mercato live. Galliani a Premium Sport: "Ibra è difficilissimo, ma se lascia il Psg siamo in pole" Lʼad fa anche il punto su Romagnoli: "Offerta importantissima e non ci muoveremo di un euro"

GALLIANI A PREMIUM SPORT: "IBRA DIFFICILE, MA..."Parole importanti quelle pronunciate da Adriano Galliani che in esclusiva a Premium Sport ha fatto il punto sul mercato: "Ibra è una cosa difficilissima, le possibilità che arrivi sono minime. Ha ancora un anno di contratto con il Psg, e penso proprio che rimarrà al Psg. Certo, se dovesse decidere di andare via il Milan è in pole".

GALLIANI SU ROMAGNOLI: "NON CI MUOVIAMO DI UN EURO"L'a.d. del Milan, Adriano Galliani, ai microfoni di Premium Sport chiarito anche la posizione della società rossonera su Romagnoli: "È della Roma, abbiamo fatto un'offerta importantissima e non ci muoveremo di un euro".

VICENZA VICINO A MODICAndrej Modic, centrocampista bosniaco classe 1996 del Milan, è a un passo dal Vicenza. Continuano i contatti tra i due club per il prestito del giocatore.

IL BOLOGNA SU NOCERINOIl Bologna cerca un centrocampista e torna di moda il nome di Antonio Nocerino. Il giocatore rischia di trovare poco spazio al Milan e allora potrebbe chiedere la cessione.

DUELLO CON LA JUVE PER WITSELIl Milan non molla la presa su Witsel. Per il centrocampista belga dello Zenit, che costa 35 milioni di euro, saranno decisivi i giorni dopo Ferragosto. Su di lui c'è anche la Juve, ma in via Aldo Rossi filtra ottimismo.

TRE IN USCITAAgazzi, Zaccardo e Verdi non sono stati convocati da Sinisa Mihajlovic nemmeno per l'Audi Cup contro il Bayern Monaco. I tre rossoneri non rientrano nei piani del tecnico serbo e sono destinati a lasciare Milanello nelle prossime settimane.

DZEKO PORTA ROMAGNOLISecondo quanto scrive il Corriere della Sera, la Roma mollerà la presa su Alessio Romagnoli, obiettivo del Milan per la difesa, solo quando avrà annunciato l'arrivo nella Capitale di uno tra Salah e Dzeko. L'offerta di Adriano Galliani rimane di 25 milioni di euro.

GALLIANI: "IBRAHIMOVIC? VEDIAMO..."Da Malpensa Adriano Galliani ha parlato di mercato: "Romagnoli? Vediamo, ma noi stiamo anche bene così. Abbiamo 5 difensori centrali tutti e cinque forti. Rodrigo Ely sta facendo molto molto bene, Zapata è partito bene, abbiamo Paletta, abbiamo Zapata e abbiamo Mexes. Siamo assolutamente coperti. Ibrahimovic? Zlatan ha un contratto di un anno ancora con il Psg e al momento non ci sono indicazioni particolari, però vediamo".

"ROMAGNOLI: OFFERTA SEMPRE VALIDA"Anche per il difensore che vuole Mihajlovic, Milan Channel ha voluto chiarire che "i rapporti tra Milan e Roma sono buoni e corretti. Dopo l'offerta di 25 milioni dello scorso 14 luglio, non ci sono stati ulteriori contatti tra i due club. L'offerta del Milan è ancora valida e quindi valuterà la Roma se e quando rimettersi in contatto con il club di via Aldo Rossi per il difensore giallorosso".