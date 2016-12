30 giugno 2015 Milan, mercato live: El Shaarawy per Romagnoli Il difensore è valutato 20 milioni dalla Roma. Sempre sotto osservazione Hummels. Muntari risolve il contratto

NIANG PROLUNGAMbaye Niang ha prolungato il contratto fino al 2019 con il Milan. Lo ha annunciato su twitter: "Rossonero ancora per due anni sono molto contento grazie @acmilan per la fiducia e sempre un orgoglio".

BONERA NON RINNOVERA' IL CONTRATTODopo nove stagioni al Milan (201 presenze totali), Daniele Bonera dà addio ai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi ha comunicato al difensore che l'accordo non sarà prolungato. Bonera da domani sarà svincolato e potrà cercarsi un'altra squadra.

PIACE WIJNALDUMIl giocatore del Psv, Wijnaldum, sarà ceduto. Lo ha confermato il tecnico Cocu: "Penso che le possibilità che Gini se ne vada siano piuttosto alte". Secondo quanto riportato da telegraaf.nl, tra i club interessati al calciatore rossonere ci sarebbero anche Milan e Roma.

EL SHAARAWY PER ARRIVARE A ROMAGNOLISecondo il nostro Claudio Raimondi, il Milan avrebbe messo El Shaarawy sul piatto della trattativa Romagnoli con la Roma. I giallorossi valutano il difensore, che piace molto a Mihajlovic, 20 milioni

MUNTARI-MILAN, C'E' LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTOSulley Muntari ha risolto il contratto che lo legava al Milan. Lo ha comunicato il club di via Aldo Rossi: "AC Milan desidera ringraziare Muntari per l'impegno, l'attaccamento e la professionalità sempre dimostrati nell'indossare la maglia rossonera e nel difendere i nostri colori e gli augura ogni successo per il prosieguo della sua carriera di calciatore".

LUIZ ADRIANO, INSIDIA FENERBAHCEInsidia Fenerbahce per il Milan. Aziz Yildirim e Mahmut Uslu, rispettivamente presidente e direttore generale del Fenerbahçe, vogliono Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano è in scadenza con lo Shakthar il 31 dicembre.

PER BASELLI INCONTRO A ORESono due i nomi per il centrocampo rossonero. Per Daniele Baselli. che potrebbe arrivare da Bergamo in cambio di Albertazzi, è previsto un incontro nelle prossime ore. Quanto a José Mauri, invece, c'è già un accordo con il giocatore fino al 2019 dopo il fallimento del Parma.

BERLUSCONI VUOLE HUMMELSIl Milan ha bisogno di rinforzare la difesa e il nome di Mats Hummels è tra i più gettonati. Il capitano del Borussia Dortmund non costa poco, circa 25 milioni di euro, ma andrebbe a prendere il posto di Rami e darebbe al reparto arretrato una compattezza finora inimmaginabile. Come racconta Tuttosport, pare che Berlusconi abbia fatto il suo nome direttamente a Galliani.

MEXES VERSO IL RINNOVO Con Rami in partenza, il Milan vuole confermare Philippe Mexes, che ha il contratto in scadenza in queste ore. Il rinnovo sembra essere ormai vicinissimo, soprattutto per desiderio del presidente Berlusconi.

GABRIEL RESTA IN PRESTITO AL CARPICarpi e Milan avrebbero trovato l'accordo per confermare il prestito di Gabriel in maglia emiliana. Il giovane portiere brasiliano ha convinto lo scorso anno in Serie B. L'unico problema è l'ingaggio, che i rossoneri vorrebbero "lasciare" per l'80% al Carpi.

UFFICIALE BERTOLACCI: FINO AL 2019Il Milan ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo da A.S. Roma il calciatore Andrea Bertolacci che ha firmato un contratto al 30 Giugno 2019".

PRIMAVERA: PRESO PESSINA DAL MONZA BRIANZAColpo in attacco per la Primavera di Brocchi. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto dal Monza Brianza 1912 di Matteo Pessina, classe 1997. Pessina, seconda punta o trequartista, è stato strappato alla concorrenza dell'Inter e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.

"A LUIZ ADRIANO PIACEREBBE IL MILAN"Gilmar Veloz, agente di Luiz Adriano, ha parlato con MilanNews del suo futuro: “Se il Milan segue Luiz Adriano? Bisogna trattare con lo Shakhtar Donetsk. Se il Milan ha intenzione di fare un'offerta per prenderlo in estate? Questo dovete chiederlo a Galliani. A Luiz Adriano farebbe piacere giocare al Milan, come qualsiasi altro giocatore".

SI MONITORA LAMELAIl Milan ha lasciato perdere Witsel dello Zenit. Il centrocampista belga costa troppo: quei soldi saranno investiti per un difensore centrale e per Baselli, il mediano dell'Atalanta. Ma la novità dell'ultima ora è Lamela. L'argentino del Tottenham lascerà la Premier e Adriano Galliani è pronto a portarlo a Milanello.

BERTOLACCI: "MILAN PRIMA SCELTA"Alla Stazione Centrale di Milano è arrivato Andrea Bertolacci, il nuovo centrocampista del Milan. Le prime dichiarazioni del giocatore, che oggi effettuerà le visite mediche: "È quello che ho sempre voluto, non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre detto a Galliani di voler venire qui, il Milan era un mio obiettivo. La mia volontà è stata importante, il Milan era la mia prima scelta. La mia valutazione? Non penso a queste cose. Ho già parlato con Mihajlovic, c'è entusiasmo per far tornare grande il Milan. E' davvero bello essere qui".

ARRIVA BERTOLACCI PER LE VISITE MEDICHEIn casa Milan è il giorno di Bertolacci. Il centrocampista arriverà in Stazione Centrale alle 10 accompagnato dal suo procuratore. Bertolacci effettuerà le visite mediche per poi iniziare la sua nuova avventura. Arriva dalla Roma ed è stato pagato 20 milioni di euro.