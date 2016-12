27 agosto 2015 Milan, mercato live: è fatta per Kucka Lo slovacco arriva dal Genoa. Per Mexes niente Fiorentina, Matri al West Ham

MEXES, PER IL MILAN E' INCEDIBILE Philippe Mexes non si muove dal Milan. A confermarlo è la società rossonera che ha fatto sapere che il difensore francese è incedibile. Niente Fiorentina, che per qualche ora, è stata vicina al colpo.

MEXES A UN PASSO DALLA FIORENTINA Trattativa lampo: Philippe Mexes è a un passo dalla Fiorentina. I viola, che hanno raggiunto l'accordo col Milan, prima di chiudere l'operazione devono cedere Basanta.

MATRI E' DEL WEST HAM Alessandro Matri è praticamente un nuovo giocatore del West Ham. Il Milan ha trovato l'accordo con gli inglesi per il prestito secco. Domani il bomber sarà in Inghilterra per la firma.

PSG: "IBRA? MERCATO CHIUSO"Il presidente del Psg Al Khelaifi al termine del sorteggio di Champions League è stato chiaro: "Il nostro mercato è chiuso". Bloccati Ibra e Lavezzi?

INCONTRO AGENTE IBRA E PRESIDENTE PSGA Montecarlo, a margine dei sorteggi dei gironi di Champions League, incontro tra Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, e il presidente del Psg Al Khelaifi.

MONTOLIVO: NO AL LIONEIl Milan e Montolivo non prendono in considerazioni eventuali offerte dal Lione. Lo scrivo Calciomercato.com

UFFICIALE: PALETTA ALL'ATALANTAAtalanta BC comunica di aver acquisito dal Milan, a titolo temporaneo, il calciatore Gabriel Alejandro Paletta. Il difensore, che indosserà la maglia numero 29, è stato sottoposto questa mattina alle visite mediche e nel pomeriggio si allenerà col resto del gruppo al centro Bortolotti di Zingonia.

FATTA PER KUCKANiente Bursaspor, Juraj Kucka è un nuovo centrocampista del Milan. Lo slovacco arriva in rossonero a titolo definitivo per 3 milioni di euro più bonus



IBRAHIMOVIC A MILANOSecondo avvistamento 'italiano' per Ibrahimovic nel giro di qualche giorno. Un utente ha segnalato su Twitter che qualche giorno fa lo svedese era a Torino, oggi avvistamento in corso Como a Milano a bordo di una Ferrari rossa.

WEST HAM SU MATRIAlessandro Matri è finito nel mirino del Werst Ham. Lo riferisce GianlucaDiMarzio.com, spigando che l'attaccante rossonero sembra molto affascinato dall'idea di giocare in Premier League. In serata è previsto un nuovo contatto con il Milan per prendere una decisione.

IL LIONE HA CHIESTO MONTOLIVODopo le voci dei giorni scorsi, un'altra squadra si fa avanti per Montolivo. È il Lione. I francesi hanno chiesto il centrocampista. Montolivo sabato potrebbe giocare da titolare contro l'Empoli. Inoltre il capitano del Milan è stato scelto come testimonial per il lancio della terza maglia del club, un piccolo segnale che fa pensare che difficilmente i rossoneri si priveranno di lui.

SORIANO PREFERISCE IL MILANNonostante la trattativa tra Milan e Sampdoria stia attraversando una fase di stallo, se non proprio di rottura, dalle colonne del Corriere della Sera filtra il fatto che Roberto Soriano abbia detto no al possibile passaggio al Napoli. Per il centrocampista blucerchiato ci sono solo due opzioni: restare alla Samp o andare al Milan.

SORIANO, INTERROTTA LA TRATTATIVA CON LA SAMPDiscorso chiuso tra il Milan e la Sampdoria per Soriano. I rossoneri non hanno incontrato e non incontreranno i blucerchiati nei prossimi giorni. Se la trattativa dovesse riaprirsi, in ogni caso il giocatore non arriverebbe prima di lunedì

KASAMI IDEA PER IL CENTROCAMPOViste le difficoltà nella trattativa per Soriano, il Milan avrebbe individuato l'alternativa in Pajtim Kasami, centrocampista ex Palermo ora in Grecia all'Olympiacos. Per il calciatore macedone naturalizzato svizzero, anche lui gestito da Mino Raiola, si lavora per il prestito.

DALLA GERMANIA: IDEA HOJBJERGSecondo quanto riferisce il portale tedesco Kicker, il Milan avrebbe richiesto informazioni su Pierre-Emile Höjbjerg, centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco. I tedeschi vogliono cederlo in prestito e su di lui c'è già la Sampdoria.

ILLARRAMENDI TORNA ALLA REAL SOCIEDADE' stata poco più di una suggestione per il Milan. Asier Illarramendi, ex centrocampista del Real Madrid, tornerà alla Real Sociedad per una cifra vicina ai 16 milioni. Il basco è a San Sebastian per firmare e ha dichiarato: "Sono felice di essere tornato".

MOUTINHO L'ALTRA IPOTESIOltre a Illarramendi c'è un altro nome nuovo per il centrocampo. E' quello di Moutinho, regista del Monaco. Serve un giocatorecapace di alzare il livello del reparto e l'ex del Porto è un profilo che piace, ma costa molto. Sullo sfondo c'è anche Song, rientrato al Barcellona dopo il prestito del West Ham.

BALOTELLI GIOCHERA' ANCORA CON IL 45 Mario Balotelli resta fedele al 45. Per il ritorno in rossonero, l'attaccante ha deciso di non cambiare numero.