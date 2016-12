24 agosto 2015 Milan, mercato live: domani visite e firma per Balotelli Raggiunto lʼaccordo con il Liverpool per il prestito secco di un anno. I Reds pagheranno circa metà dello stipendio di Mario

WITSEL, L'INTERMEDIARIO: "LO ZENIT HA ABBASSATO LE PRETESE""Lo Zenit ha abbassato le pretese per Witsel da 35 a 25 milioni di euro, con pagamento dilazionato. Se il Milan chiama...". Lo ha detto Francesco Marseglia, intermediario del centrocampista, a Premium Sport.

BALOTELLI, DOMANI LE VISITE MEDICHEMario Balotelli domani mattina sosterrà le visite mediche alla clinica Madonnina. Dopo i test fisici si trasferirà a Milanello per allenarsi con la squadra. Non è prevista alcuna conferenza stampa. Anche Milan Channel, canale tematico del Milan, conferma l'arrivo di Balotelli, che domani quindi firmerà con i rossoneri fino al 30 giugno 2016.

BALOTELLI UN ANNO DOPOLa giornata di domani vedrà dunque il ritorno di Mario Balotelli al Milan. E proprio il 25 agosto 2014 l'attaccante fu ufficializzato dal Liverpool. 365 giorni dopo, dunque, l'attaccante fa il percorso inverso, tornando a Milano.

BALOTELLI, LE CIFRE Affare in dirittura d'arrivo con il Liverpool che ha accettato di pagare il 50% dello stipendio di Supermario Balotelli. Un affare da 3 milioni di euro per il Milan visto che Supermario ha un ingaggio da 6 milioni di euro. Prestito secco e gratuito senza diritto di riscatto. Previste per domani le visite mediche e il ritorno a Milanello.

WITSEL ALTERNATIVA DI SORIANORiccardo Napolitano, uno degli intermediari di Axel Witsel, ha parlato della situazione del centrocampista dello Zenit da Taormina: "Stiamo lavorando, aspettiamo - riporta Milanews - La situazione? In stand by, vediamo che succede. Se arriva Witsel non arriva Soriano e viceversa. Un giocatore come Axel non ha bisogno di presentazioni. E per la trattativa le condizioni sono a favore del Milan".

BALO ABITERA' IN CENTRO A MILANOMario Balotelli è a Brescia, a casa della mamma e dei fratelli, in attesa che si completi l'iter del suo ormai imminente passaggio al Milan. E in queste ore, Balo sta anche pensando al suo ritorno a Milano. Stando ad alcune indiscrezioni, Mario vorrebbe abitare in centro a Milano, preferibilmente in una villa. Ai tempi dell'Inter e del suo primo approdo in rossonero, Balo abitava sempre in una villa, ma nei dintorni di Como.

SORPRESA: SORIANO PREFERISCE LA SAMPDORIA Sorpresa: Roberto Soriano preferisce restare alla Sampdoria. Il centrocampista è stato convinto da Zenga e così il Milan si allontana. Galliani e Mihajlovic, comunque, faranno un altro tentativo per portarlo in rossonero. Un altro incontro coi dirigenti della Samp e col suo procuratore è in programma nelle prossime ore.

IL MARSIGLIA VUOLE JOSE' MAURISecondo Canal Plus, Mario Lemina potrebbe andare alla Juventus. Se sarà così, il Marsiglia chiederà al Milan José Mauri, arrivato questa estate a parametro zero.

CONTINUA LA TRATTATIVA PER SORIANOContinua la trattativa con la Sampdoria per Roberto Soriano. Massimo Ferrero vuole 15 milioni di euro o 12 milioni più il cartellino di uno tra José Mauri e Poli. Ma in via Aldo Rossi propongono 10 milioni più il prestito di Nocerino.

BALOTELLI STA TORNANDOC'è stato anche l'avallo di Silvio Berlusconi sul ritorno di Mario Balotelli. Per lui è l'ultimo treno davvero per rimanere nel grande calcio ed è stato chiaro Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo pretende dedizione, impegno e umiltà. Altrimenti sarà fuori dal progetto rossonero.

GALLIANI: "MANCA L'ACCORDO SULL'INGAGGIO"Il Milan è vicino a Mario Balotelli e Adriano Galliani, in esclusiva a Premium Sport, non si è nascosto: "C'è in corso una trattativa con il Liverpool per il prestito, ma manca l'accordo sull'ingaggio". L'ad rossonero è comunque fiducioso per il ritorno di Supermario: "Se mai dovesse tornare da noi, lui ha capito che questo è l'ultimissimo treno che gli passa davanti, speriamo non lo perda". Ibrahimovic? "Difficilissimo, è un sogno".

VISITE FORSE MARTEDI' Mario Balotelli è atteso a Milano e le visite di rito per il suo ritorno al Milan potrebbero svolgersi martedì. Supermario e i rossoneri aspettano il via libera dei Reds.

LA TRATTATIVA COL LIVERPOOLGiusto un anno fa, Balotelli era passato dal Milan al Liverpool per 20 milioni. L'ingaggio di Balo ai Reds è di 80mila sterline a settimana, pari a 5 milioni e 200 mila euro a stagione. A fronte di ciò, il Liverpool pur avendo messo Mario fuori rosa dovrà versargli un bonus di fedeltà a fine mercato di qualche milione di euro (l'entità non è precisata), premio corrisposto se Balo resterà al Liverpool. Per questo il club inglese sarebbe anche disposto a cedere Balotelli in prestito gratuito. Qualcuno dice: accollandosi anche una parte dell'ingaggio, potendo risparmiare quel bonus fedeltà.

AGAZZI-MIDDLESBROUGH, C'E' LA FIRMAAgazzi è in Inghilterra e sta per firmare con il Middlesbrough. E' un altro movimento in uscita per il Milan.

MATRI VERSO IL SASSUOLOIl Sassuolo è alla ricerca di un attaccante e lo ha indoviduato in Alessandro Matri. Il giocatore piace anche alla Lazio, ma sono gli emiliani a essere in vantaggio. La cessione di Matri da parte del Milan è legata all'eventuale arrivo di Balotelli.

RITORNO DI BALO: GALLIANI "CERTI AMORI NON FINISCONO"Prima di partire per Firenze, da Forte dei Marmi, Adriano Galliani ha detto la sua sulla vicenda Balotelli: "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Io e il presidente siamo persone romantiche".