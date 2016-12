31 luglio 2015 Milan, mercato live: dalla Spagna, pronti 30 milioni + 5 per Witsel. Attesa per Ibra Lo svedese domani in campo con il Psg per la Supercoppa

DONNARUMMA: "VOGLIO RESTARE AL MILAN A LUNGO"Al rientro dalla Cina, Gianni Donnarumma è stato intercettato dai cronisti a Malpensa. "Per me iniziare col Milan da tifoso rossonero è stata una grandissima emozione - ha detto il 16enne portiere - e spero di far tanti anni col Milan perché è la mia squadra".

DALLA SPAGNA: MILAN PRONTO A OFFRIRE 30 MLN+5 PER WITSELDalla Spagna arriva una novità sul fronte Alex Witsel. Secondo 'fichajes.net', il Milan sarebbe pronto a rilanciare l'offerta per arrivare al centrocampista belga dello Zenit avvicinandosi ai 35 milioni di euro cash chiesti dal club russo (inizialmente erano 40). La società rossonera sarebbe ora disposta a offrire 30 milioni più 5 di bonus per il giocatore.

ATTESA PER IBRADomani Zlatan Ibrahimovic giocherà a Montreal, in Canada, la finale di Supercoppa. Dopo quella partita, senza rinnovo del contratto da parte del Psg, ogni giorno sarà quello utile per chiudere. Il Milan attende segnali. L'offerta c'è da tempo: 5,5 milioni al club transalpino e 8 milioni bonus compresi a stagione per tre anni all'attaccante.

WITSEL, LO ZENIT PROVOCAL'affare Witsel è, al momento, in stand by, e allora lo Zenit provoca il Milan con la valutazione choc di 100 milioni di euro fatta da Mitrofanov, il direttore generale del club russo. Lo riporta il Corriere dello Sport. In realtà, l'intermediario ha fatto sapere che la trattativa si può fare. In via Aldo Rossi, però, non vogliono spingersi oltre i 25 milioni. La valutazione iniziale dello Zenit era di 40, poi scesa a 35. Anche per l'arrivo del centrocampista si attende lo sbarco a Milano, domani, di Mister Bee.

CONTINUANO I CONTATTI CON WITSELIl Milan non molla la presa su Witsel. Per il centrocampista belga dello Zenit sarà decisiva la settimana del 10 agosto. I rossoneri hanno le idee chiare sul rinforzo di centrocampo. E non abbandonano la pista Wistel nonostante la concorrenza.

ROMAGNOLI: "SE RIMANGO A ROMA? VEDIAMO..."Al termine dell'allenamento con la Roma Alessio Romagnoli si è fermato a firmare alcuni autografi con i tifosi giallorossi e alla domanda se rimanesse alla Roma, il difensore ha risposto con un laconico "Vediamo...".

IBRA: "FELICE AL PSG"Dagli Stati Uniti Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro. I prossimi saranno giorni importanti per capire la possibilità di un suo ritorno al Milan. "La mia cessione? Sarà una sorpresa". Ma manda segnali anche al suo club, che al momento non ha intenzione di rinnovargli il contratto: "Ho un altro anno con il Psg. Sono contento del periodo trascorso qui e sono molto felice", ha dichiarato lo svedese. "La squadra sta migliorando. Siamo forti e possiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto. Quindi, in questo momento, sono molto felice. Se giocherò in Mls? Perché no? Dopo il mio ultimo anno a Parigi". Dal 3 agosto ogni giorno è utile per capire quanto succederà sull'asse Parigi-Milano.

ALBERTAZZI AL VERONAMichelangelo Albertazzi è tornato al Verona, ma questa volta a titolo definitivo. Continua così il mercato in uscita del Milan.

MAKSIMOVIC INCEDIBILE PER IL TORINOAlessio Romagnoli rimane l'obiettivo numero 1 per la difesa. La trattativa con la Roma è però in stallo: 25 mln l'offerta rossonera, 30 la domanda giallorossa. Secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo è pronto a virare su Nikola Maksimovic del Toro: costo dell'operazione tra i 15 e i 18 milioni di euro. Ma la società granata non ha nessuna intenzione di privarsi del serbo: per Cairo il centrale è incedibile.

IL BARCELLONA SU DE SCIGLIOSecondo il Mundo Deportivo, c'è anche Mattia De Sciglio tra i terzini seguiti dal Barcellona per sostituire il partente Adriano: il terzino del Milan fa parte di una rosa che comprende anche Ricardo Rodriguez, Alex Sandro, Moreno, Kurzawa e Vertonghen.

NIANG, RIFIUTATA UN'OFFERTA DEL NEWCASTLESecondo i media inglesi, il Milan avrebbe rifiutato un'offerta del Newcastle per M'Baye Niang.

IL MESSAGGIO DI MR BEEL'Ansa riporta: "Ancora pochi giorni e il 48% del Milan diventerà di proprietà di Bee Taechaubol. "Con mia sorella Louise Diskul prima di partire per Milano", ha scritto il broker thailandese su Instagram, prima di imbarcarsi per il volo intercontinentale. Già domani Taechaubol potrebbe avere un incontro con il presidente rossonero,, Silvio Berlusconi, ma il closing dovrebbe avvenire nei prossimi giorni perché restano alcuni dettagli da definire, anche riguardo la governance e il progetto del nuovo stadio. Secondo quanto filtra, si tratta di questioni facilmente risolvibili e le parti intendono rispettare la scadenza di venerdì, fissata in occasione del preliminare d'intesa del 5 giugno. Ma non è da escludere una deroga di pochi giorni".