17 agosto 2015 Milan, mercato live: Berlusconi ai tifosi "Volete Ibra? Anche io, speriamo". Poi summit di mercato con Galliani e Mihajlovic Il presidente rossonero a San Siro risponde sullo svedese. Soriano obiettivo numero uno

SUMMIT DI MERCATO BERLUSCONI-GALLIANI-MIHAJLOVICSummit di mercato per il Milan in un ristorante di Milano dopo la partita di Coppa Italia con il Perugia alla presenza del presidente Berlusconi, dell'ad Galliani e di Mihajlovic.

BERLUSCONI AI TIFOSI: "VOLETE IBRA? ANCHE IO"Presidente vogliamo Ibrahimovic". "Lo voglio anche io, speriamo". E' il botta e risposta tra i tifosi del Milan e Silvio Berlusconi, arrivato a san Siro per assistere a Milan-Perugia di Coppa Italia.

IL GALATASARAY: "NON SEGUIAMO IBRA"Il Galatasaray molla Zlatan Ibrahimovic. Il club turco ha pubblicato un comun8icato con cui annuncia che "l'attaccante del Paris Saint Germain Zlatan Ibrahimovic non è nell'agenda trasferimenti del Galatasaray, ma alcuni media continuano a pubblicare notizie e a scrivere commenti su questo argomento. Chiediamo ai sostenitori del Galatasaray di non fare affidamento su queste notizie speculative e senza fonte". Il Milan sorride.

JUAN MAURI VA ALL'AKRAGASJuan Alberto Mauri, fratello maggio di José Mauri, va in prestito all'Akragas. Lo ha comunicato la stessa società siciliana.

IN MEZZO SPUNTA DONSAHSe Soriano è il primo nome sulla lista di Mihajlovic per il centrocampo, nelle ultime ore è spuntato un profilo nuovo: Godfred Donsah. Il ghanese è molto vicino al Bologna ma, come svelato dal nostro Niccolò Ceccarini, il Milan ha fatto un sondaggio con il Cagliari per avere informazioni.

SORIANO O WITSEL: GIORNI DECISIVIIl Milan dopo la partita di stasera contro il Perugia, valida per il terzo turno di Coppa Italia, penserà al rinforzo di centrocampo. I nomi sono sempre quelli di Soriano (stimato da Sinisa Mihajlovic) e Witsel.

MIHAJLOVIC: "DI MERCATO NON PARLO"Sinisa Mihajlovic glissa su ogni domanda di mercato. "Io di mercato non parlo con voi ma con i miei dirigenti. Loro sanno bene se c'è bisogno di intervenire dove intervenire. Se c'è bisogno? Te l'ho detto, non ne parlo con voi", ha detto l'allenatore del Milan.

UFFICIALE: VERDI ALL'EIBARAdesso è ufficiale: Simone Verdi è un giocatore dell'Eibar. Comincia la nuova vita spagnola dell'ormai ex attaccante del Milan. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter il club basco, pubblicando la prima foto di Verdi con la sua nuova maglia.

SORIANO, VOGLIA DI MILANLe difficoltà nell'arrivare a Witsel spostano l'interesse del Milan su Roberto Soriano. Il centrocampista della Samp è un profilo che piace molto a Mihajlovic, che potrebbe sfruttarlo sia come interno che come trequartista.

INTERESSE DELL'EVERTON PER ZAPATADall'Inghilterra rimbalza la notizia dell'interesse dell'Everton per Cristian Zapata. Il colombiano potrebbe finire così in Premier.

MALAGA E VILLARREAL VOGLIONO SUSOCi potrebbe essere la Liga nel futuro di Suso. Malaga e Villarreal lo vogliono in prestito e il Milan lo farà partire nel caso arrivi un altro giocatore in attacco.

PRESSING SU SORIANOSinisa Mihajlovic insiste per avere con sè Soriano. Negli ultimi giorni il tecnico del Milan avrebbe aumentato il pressing su Galliani per avere il giocatore della Sampdoria. Il centrocampista ha una clausola rescissoria di 10 milioni. Su Soriano è vivissimo anche l'interesse di Juve e Napoli.

INCONTRO TRA GALLIANI E L'AGENTE DI ALEXPossibile incontro nei prossimi giorni tra Adriano Galliani e Kia Joorabchian, agente tra gli altri di Alex, per discutere del futuro del brasiliano, che piace in Bundesliga.