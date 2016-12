18 agosto 2015 Milan, mercato live: aspettando Ibra, caccia al centrocampista Berlusconi: "Se lo svedese lascia il Psg, torna in rossonero". Soriano più di Witsel per la mediana

SORIANO, VICINA LA FUMATA BIANCA Prosegue spedita la trattativa con la Samp per Soriano. Mercoledì mattina è previsto un nuovo contatto tra i due club: si discute sulla modalità di pagamento della clausola di rescissione di 10 milioni. La trattativa è comunque vicina alla chiusura positiva.

SORIANO, CONTATTO UFFICIALE CON LA SAMP Dopo le parole del presidente Berlusconi, ecco che la trattativa per Soriano si può dire ufficialmente aperta: in giornata primo contatto con la Sampdoria. Il giocatore ha una clausola da 10 milioni, sul tavolo le modalità di pagamento.

SI VA SU SORIANO, NO PER WITSELIl vertice dopo la sfida col Perugia di Coppa Italia tra Mihajlovic, Galliani e Berlusconi ha portato qualche passo avanti sul fronte centrocampista. C'è stata l'apertura del presidente a trattare Soriano con la Samdporia, mentre è praticamente tramontata la pista Witsel con lo Zenit. Il belga costa troppo.

AGENTE JOSE' MAURI: "MAI PARLATO DI PRESTITO"José Mauri potrebbe andare via in prestito per un anno. E' una notizia che sta circolando nelle ultime ore, ma il suo agente ha voluto chiarire la posizione del suo assistito a milannews.it: "Nessuno ci ha parlato di questa eventualità, che io sappia Mauri resta al Milan. Non ci sono state telefonate col Milan o con altri club, si allena per conquistare una maglia da titolare. È ovvio che non può subito essere il leader del centrocampo ma deve lavorare e migliorare tanto. Jose non è nemmeno al 50% della forma fisica, lui entra in condizione dopo settembre e poi non smette più fino al termine della stagione, sta ancora carburando. In merito alle voci ripeto, col Milan non si è parlato di mandarlo via in prestito, ha un ottimo rapporto con Mihajlovic e suda tutti i giorni per migliorarsi".

SERVE IL CENTROCAMPISTADurante la partita con il Perugia Sinisa Mihajlovic ha lasciato in panchina Riccardo Montolivo, spiegando che "De Jong è più in forma". La mossa del tecnico serbo è sembrata una chiara indicazione al club: si aspetta l'acquisto di un forte centrocampista. Soriano è un nome che non scalda il presidente, mentre Witsel è un sogno molto costoso.

CALABRIA RESTA IN ROSSONEROTante richieste da club di Serie B per Davide Calabria: Sinisa Mihajlovic ha deciso però di trattenere il terzino almeno fino a gennaio.

"SE IBRA LASCIA IL PSG VA AL MILAN"Silvio Berlusconi ha spiegato la situazione di mercato di Ibrahimovic: "Ibra ha una permanenza difficile in Francia. Può anche essere che il Psg decida di chiudere con lui. Abbiamo la sua parola che nel caso in cui lascerà Parigi, lo farà solo per tornare al Milan".

SUMMIT DI MERCATO BERLUSCONI-GALLIANI-MIHAJLOVICSummit di mercato per il Milan in un ristorante di Milano dopo la partita di Coppa Italia con il Perugia alla presenza del presidente Berlusconi, dell'ad Galliani e di Mihajlovic.

BERLUSCONI AI TIFOSI: "VOLETE IBRA? ANCHE IO"Presidente vogliamo Ibrahimovic". "Lo voglio anche io, speriamo". E' il botta e risposta tra i tifosi del Milan e Silvio Berlusconi, arrivato a san Siro per assistere a Milan-Perugia di Coppa Italia.

IL GALATASARAY: "NON SEGUIAMO IBRA"Il Galatasaray molla Zlatan Ibrahimovic. Il club turco ha pubblicato un comun8icato con cui annuncia che "l'attaccante del Paris Saint Germain Zlatan Ibrahimovic non è nell'agenda trasferimenti del Galatasaray, ma alcuni media continuano a pubblicare notizie e a scrivere commenti su questo argomento. Chiediamo ai sostenitori del Galatasaray di non fare affidamento su queste notizie speculative e senza fonte". Il Milan sorride.

JUAN MAURI VA ALL'AKRAGASJuan Alberto Mauri, fratello maggio di José Mauri, va in prestito all'Akragas. Lo ha comunicato la stessa società siciliana.

IN MEZZO SPUNTA DONSAHSe Soriano è il primo nome sulla lista di Mihajlovic per il centrocampo, nelle ultime ore è spuntato un profilo nuovo: Godfred Donsah. Il ghanese è molto vicino al Bologna ma, come svelato dal nostro Niccolò Ceccarini, il Milan ha fatto un sondaggio con il Cagliari per avere informazioni.

SORIANO O WITSEL: GIORNI DECISIVIIl Milan dopo la partita di stasera contro il Perugia, valida per il terzo turno di Coppa Italia, penserà al rinforzo di centrocampo. I nomi sono sempre quelli di Soriano (stimato da Sinisa Mihajlovic) e Witsel.

MIHAJLOVIC: "DI MERCATO NON PARLO"Sinisa Mihajlovic glissa su ogni domanda di mercato. "Io di mercato non parlo con voi ma con i miei dirigenti. Loro sanno bene se c'è bisogno di intervenire dove intervenire. Se c'è bisogno? Te l'ho detto, non ne parlo con voi", ha detto l'allenatore del Milan.