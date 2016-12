Milan, Menez ufficiale al Bordeaux. Boateng al Las Palmas

Qualcosa si muove nel mercato del Milan , ma in uscita. Bloccate le entrate in attesa di capire gli sviluppi societari, i rossoneri hanno ceduto ufficialmente Jeremy Menez al Bordeaux . Il francese ha firmato un triennale con i transalpini sgravando il proprio ingaggio dalle casse rossonere. Stesso destino, ma al Las Palmas, per l'ex rossonero Kevin Prince Boateng . L'ufficialità del trasferimento del ghanese alle Canarie è attesa per lunedì.

Menez è quindi tornato in Francia a titolo definitivo con un contratto triennale che permetterà al club girondino di spalmare l'ingaggio da 2,5 milioni del giocatore. Le visite mediche sono previste per lunedì in giornata, poi la presentazione ufficiale alla stampa. Sempre lunedì, secondo As, sarà la giornata dell'ufficialità di Kevin Prince Boateng al Las Palmas. Per il ghanese, cercato anche da qualche squadra di MLS, un'avventura in un nuovo campionato come la Liga dopo quella in Bundesliga con lo Schalke 04.