Milan: Menez saluta e va al Bordeaux

Dopo due stagioni tra alti e bassi è finita l'avventura al Milan di Jeremy Menez . Il fantasista francese, che è rientrato nei giorni scorsi dagli States per un problema a un ginocchio, ha trovato l'accordo con il Bordeaux per un contratto triennale e ha avuto l'ok del club rossonero per il trasferimento. Menez tratterà ora la risoluzione del contratto con il Diavolo e lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito.

Una stagione da protagonista, la prima, con 16 gol in campionato in 33 partite, e un'altra (la seconda) quasi sempre fermo ai box a causa di un'ernia. Non si strapperanno di certo i capelli i tifosi rossoneri per l'addio di Jeremy Menez, mai entrato veramente nel loro cuore. Uomo forte dello spogliatoio, Menez non ha legato con Montella e ha preferito tornare in patria, nonostante un contratto ancora di un anno con il Milan da 2,5 milioni di euro. I Girondins non gli possono garantire tanto, ma gli allungheranno di altre due stagioni il contratto.



Lunedì le visite mediche di rito, poi Menez sarà presentato a stampa e tifosi.