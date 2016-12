Milan: le parole di Ibrahimovic non sono una chiusura, ecco perché

Dal ritiro della Nazionale svedese, a pochi giorni dalle meritate vacanze, Zlatan Ibrahimovic ha fatto sapere di "star bene al Psg". Parole che lette così sembrano una chiusura definitiva al Milan. E invece no, perché Ibra ha continuato dicendo che nel "calcio non si sa mai". Questa, appunto, è l'altra frase da sottolineare con la penna rossa e Galliani ha già preparato quella nera per firmare il contratto. Se poi quello di Ibra, al di là delle parole, può essere un mal di pancia (parigino) lo sapremo presto. L'ad rossonero, con mandato di Silvio Berlusconi, è pronto a guarirlo offrendogli un ricco contratto triennale.

Zlatan dice di star bene a Parigi, ma ha anche voglia di tornare a Milano appoggiato da tutta la famiglia: c'è da ricordare che tre anni fa se ne era andato con non poco dispiacere. Qui in Italia ci sono tanti amici. "Galliani lo sento spesso", il bomber svedese ha ammesso così i contatti dei giorni scorsi, quando a casa Milan c'era anche Raiola, il suo procuratore. Segno che l'affare va avanti e Ibra con una carezza al Psg ha voluto spegnere i riflettori.

Ora c'è quasi un mese per definire i dettagli di un possibile accordo, il 6-7-8 luglio parte il raduno rossonero, e quella è una sorta di data limite (anche se non perentoria). L'obiettivo è quello di riportare a Milanello lo svedese. Affare indipendente -è bene precisare- da Jackson Martinez.