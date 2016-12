Milan: la Turchia chiama Luiz Adriano

Per il Milan l'ex Shakhtar Donetsk non è assolutamente incedibile e con l'offerta giusta potrebbe fare nuovamente i bagagli e risalutare tutti dopo il viaggio a vuoto in Cina. Il derby di oggi lo guarderà dalla tribuna per problemi al costato e questa potrebbe essere la sua ultima apparizione a San Siro. Con i soldi ricavati dalla cessione di Luiz Adriano Galliani dovrebbe inventarsi qualcosa in attacco visto il passaggio di Perotti alla Roma e le difficoltà ad arrivare a El Ghazi dell'Ajax.



Le porte di Milanello però sono aperte anche per il centrocampo. Sono ben due i giocatori sulla via della Mls, dove il mercato in entrata resterà aperto ancora a lungo. In California danno per fatto il passaggio di Nigel De Jong ai Los Angeles Galaxy, ma anche Nocerino è vicino a raggiungere Kakà agli Orlando City.