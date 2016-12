Milan: Kovacic, Paredes o Fernando per la mediana

Vincenzo Montella vuole un altro centrocampista, dopo l'arrivo di Sosa a Milanello. In lizza ci sono Kovacic, Paredes e Fernando . Per il croato si lavora al prestito con il Real Madrid , mentre per il giocatore della Roma c'è la concorrenza dello Zenit . Fernando, invece, è finito ai margini del Manchester City . Ma si lavora anche per gennaio: nel mirino c'è Rodrigo Caio del San Paolo , in Brasile erede designato di Thiago Silva.

Arrivare a un centrocampista con compiti difensivi non sarà facile per questo Milan, che cerca di trattare in prestito. Ma il Real potrebbe anche decidere di fare partire Kovacic negli ultimi giorni di mercato. Più facile, forse, arrivare a Fernando, che sembra non fare parte del progetto di Pep Guardiola. Piaceva già ai tempi del Porto, quando poi aveva deciso di trasferirsi in Premier League. Capitolo Rodrigo Caio: il mercato di gennaio si potrà sbloccare con l'arrivo dei fondi cinesi ed è per questo che si tenterà di chiudere per il difensore classe 1993 del San Paolo, che tra due settimane diventerà comunitario.