Milan-Juve, ipotesi scambio De Sciglio-Rugani

La Juventus insiste per De Sciglio, ma il Milan non ha intenzione di cedere e avrebbe chiesto in cambio Rugani. Montella apprezza molto il terzino che si è rilanciato con la Nazionale e vorrebbe tenerlo. Galliani, però, sta cercando un difensore centrale da affiancare a Romagnoli e ha pensato al bianconero sempre più chiuso anche dall'arrivo di Benatia. Affascinante l'ipotesi di una linea giovanissima davanti a Donnarumma.