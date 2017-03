Nel caso in cui il Milan non riuscisse a riscattare definitivamente Gerard Deulofeu, per cui il Barcellona gode ancora di un diritto di recompra, la società rossonera potrebbe fiondarsi su Christian Tello. La Fiorentina sembra intenzionata a tenere lo spagnolo, ma ogni decisione verrà rimandata al termine della stagione. Qualora il giocatore tornasse al Barcellona, il Milan potrebbe decidere di puntare tutto sul numero 16 viola.