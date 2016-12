Milan, interessa Zielinski: "Hanno preso informazioni"

Piotr Zielinski sta infiammando il mercato italiano nei primi giorni di trasferimenti. Il talento polacco, tornato all' Udinese dopo il prestito all'Empoli, è vicino al Napoli ma interessa anche al Milan . Ad ammetterlo il ds dell'Udinese, Bonato: "C'è un interesse dei rossoneri che hanno chiesto informazioni all'Udinese. Una chiacchiera". Il Napoli , che ha l'accordo con l'Udinese, resta in vantaggio in attesa di trovare quello col giocatore.

"Con il Milan abbiamo fatto una chiacchierata - ha ammesso Nereo Bonato a MilanNews.it -, ma non sono stati fatti passi avanti ulteriori. Una semplice richiesta di informazioni". Una mossa che mostra interesse in Zielinski per il Milan, ma che non scalfisce la posizione vantaggiosa del Napoli sul polacco. "Con il Napoli abbiamo un accordo formale - ha confermato il ds dell'Udinese -, ma non lo abbiamo ancora portato a termine perché manca l'accordo tra il giocatore e la società".