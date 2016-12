Milan, incontro con la Roma per El Shaarawy

La Roma si muove decisa verso El Shaarawy . Walter Sabatini non molla l'esterno rossonero, in prestito al Monaco (i francesi avrebbero dovuto riscattarlo alla presenza numero 25, l'attaccante è a quota 24), e ha deciso di incontrare Galliani nel weekend, approfittando della sfida di sabato sera contro i l Milan . Si parla di un prestito con riscatto fissato a 12 milioni, in base a numero di presenze. Il giocatore piace anche in Premier , al Bournemouth.

Rudi Garcia aspetta un esterno, dopo la partenza di Iturbe (andato proprio al Bournemouth). I giallorossi hanno già avviato dei contatti con il Genoa per Perotti, ma setacciano più strade e hanno chiesto informazioni per El Shaarawy. La Roma vuole fare presto, anche per la concorrenza che c'è attorno al Faraone: Genoa (meta che non convince il giocatore, cresciuto nel vivaio rossoblù), Fiorentina (sta per dire addio a Rossi) e Bournemouth. La certezza è che non rimarrà al Milan, non rientrando nei piani di Sinisa Mihajlovic. Poi, si sai, il mercato è in continua evoluzione.