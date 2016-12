Milan: in lista ci sono Bacca e Gundogan

Il progetto di Silvio Berlusconi di un Milan vincente tutto italiano forse dovrà attendere qualche anno perché nel mirino ci sono giocatori dal profilo internazionale come Bacca , Gundogan e Mario Suarez . Una lista di rinforzi stilata per convincere Carlo Ancelotti ad accettare la panchina rossonera: mercoledì la decisione del tecnico poi una lunga estate per un mercato che si annuncia davvero importante.

Adriano Galliani ne ha parlato con Carletto nei cinque incontri di Madrid, anche se l'ad e Bronzetti hanno voluto smentire le indiscrezioni. Sul piatto il progetto rossonero e impossibile non fare nomi. L'obiettivo è quello di rinforzare l'attacco, ma non solo. Il sogno è Zlatan Ibrahimovic, ma l'età dello svedese (34 anni) non coincide con il progetto di puntare su talenti più giovani in rampa di lancio. Così gli indizi portano a Bacca e Gundogan. Il primo è pronto al salto definitivo dopo aver trascinato il Siviglia alla vittoria delle due Europa League consecutive. Il colombiano ha 28 anni ed è nel pieno della maturità sportiva: la prima punta piace perché in grando di far salire la squadra, giocare in profondità e saltare l'uomo. L'attaccante moderno capace a fare tutto, bene.

Poi Gundogan classe 1990 del Borussia Dortmund. Uno dei trequartisti più forti della nuova generazione che dopo l'infortunio dello scorso anno è tornato ai suoi livelli elevati di qualità. Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto con il Manchester United per oltre trenta milioni di euro, ma non c'è ancora stata nessuna firma quindi Galliani è pronto a inserirsi. Dalla qualità alla quantità con anche Mario Suarez nel ruolo di De Jong che si svincolerà a fine stagione. Mentre insomma cresce l'ottimismo per Ancelotti, il club sta provando a seguire le sue indicazioni: prima di tutto la spina dorsale della squadra, quindi, un difensore centroale, un centrocampista e un attaccante.