Milan, il West Ham su Bacca: offerti 20 milioni

Carlos Bacca potrebbe lasciare il Milan. Il West Ham si è fatto avanti per avere l'attaccante colombiano, offrendo ai rossoneri 20 milioni di euro. In via Aldo Rossi ne vogliono almeno 25 per un giocatore pagato 30 al Siviglia soltanto un anno fa. Ma Adriano Galliani è disposto a trattare. Il giocatore avrebbe dato il suo benestare, ma vuole lo stesso ingaggio percepito al Milan, ossia non meno di 4 milioni netti a stagione.