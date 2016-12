Milan, il West Ham offre 30mln per Bacca: accordo con Galliani

"È un attaccante completo, internazionale, e ha un mercato importante", aveva detto Montella di Bacca. E così è, in effetti. Il colombiano infatti ha un profilo importante, che fa gola a diversi top club. Sulla sue tracce, concretamente, da tempo ci sono soprattutto West Ham e Atletico Madrid. Una lotta a due nella quale il club inglese ora però si è portato in vantaggio, offrendo 30 milioni di euro per l'attaccante. Galliani ha già dato il suo via libera all'operazione e l'affare sembra ormai a un passo.



Per il via libera definitivo però manca ancora il parere del giocatore, che è ancora in vacanza e resta dubbioso sul futuro. La Liga e corte dell'Atletico Madrid, infatti, lo tentano molto. I Colchoneros però stanno seguendo molto da vicino anche Diego Costa e considerano Bacca solo la seconda scelta se la trattativa con lo spagnolo dovesse saltare. Il tempo, a questo punto, sembra giocare a favore del West Ham, ma molto dipenderà dalla volontà dell'attaccante, che si è preso ancora qualche giorno per decidere.