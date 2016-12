Milan, il Valencia vuole Lapadula

Il gol (di tacco) contro il Palermo, il primo in Serie A, e poi la convocazione in Nazionale. Per Gianluca Lapadula è un momento davvero magico e il suo nome è tornato di moda nelle stanze del calciomercato. Il Valencia di Prandelli è alla ricerca di un bomber e ha messo nel mirino l'attaccante rossonero, che nelle gerarchie di Montella rimane sempre alle spalle di Carlos Bacca. L'alternativa all'italo-peruviano è Simone Zaza.

Secondo Superdeporte, il Valencia ha intenzione di fare spesa in Italia. Lapadula è l'alternativa a Zaza, che al West Ham sta deludendo e potrebbe cambiare aria. Sull'attaccante ex Juve c'è anche il Napoli, ostacolo che rende più dura la trattativa per gli spagnoli. Non sarà facile, però, convincere il Milan a privarsi dell'attaccante che si è sbloccato e ora sogna di giocare con maggiore continuità. Magari già a partire dal derby, visto che Bacca tornerà a disposizione solo giovedì, e già dopo la sosta di ottobre Montella gli aveva regalato una maglia da titolare contro la Sampdoria. Non andò benissimo, ma ora l'ex Pescara è davvero in un momento positivo tecnico e psicologico



Anche a centrocampo Prandelli vuole un rinforzo e lo avrebbe individuato in Miguel Veloso del Genoa.