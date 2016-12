Milan, il Sun: "Offerta rossonera per Wilshere"

Galliani prepara il colpo last minute. Secondo quanto riporta il Sun, i rossoneri avrebbero presentato un'offerta all'Arsenal per Jack Wilshere . Si tratterebbe di una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro . E non è detto che l'affare non vada in porto. Il centrocampista, infatti, vuole lasciare i Gunners per rilanciarsi e potrebbe spingere per partire. Sulle sue tracce però c'è anche la Roma .

Il tempo stringe e Montella aspetta ancora gli ultimi rinforzi. Soprattutto in difesa e a centrocampo. E così nelle ultime ore Gallini & Co. stanno cercando di regalare all'Aeroplanino un paio di colpo low cost. Il primo potrebbe essere Jack Wilshere, che nelle ultime stagioni ha subito tanti infortuni e sta cercando una nuova piazza per rilanciarsi e mostrare il suo valore.



Secondo quanto riferisce il Sun, il giocatore sarebbe attratto dall'ipotesi di vestire la maglia del Milan e, superati i problemi fisici, potrebbe prendere in mano le chiavi del centrocampo di Montella vestendo i panni del regista. Per i rossoneri sarebbe un bel colpo, ma molto dipenderà anche dalle intenzioni dell'Arsenal. I rossoneri però non sono gli unici a essersi interessati a lui. Anche la Roma di Spalletti, infatti, avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista per rinforzare la mediana giallorossa e dunque occorre fare presto per chiudere la trattativa. Montella e Spalletti aspettano Wilshere.