Milan, il San Paolo vuole 10 mln per Rodrigo Caio

In queste ultime ore di mercato il Milan sta cercando un difensore. Questa è l'ultima richiesta di Vincenzo Montella, ma il budget, si sa, è limitatissimo. L'obiettivo di Adriano Galliani resta Rodrigo Caio del San Paolo, che il club brasiliano valuta 10 milioni di euro. Il giocatore è da pochi giorni diventato comunitario: molto importante per approdare a Milanello. Non è da escludere una cessione nel reparto arretrato.