Milan, il Liverpool sta pensando a De Sciglio

Il Milan ha necessità di vendere per sbloccare il mercato. Bacca al momento rifiuta ogni destinazione ed ecco che De Sciglio potrebbe essere sacrificato, ma solo davanti a un'offerta di 18 milioni di euro. Negli ultimi giorni si è fatto sotto il Liverpool. Il terzino piace anche al Napoli, ma De Laurentiis non ha intenzione di accontentare le richieste rossonere. In passato c'era stato un sondaggio anche di Juventus e Bayern Monaco.