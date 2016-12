Milan, il Cruzeiro vuole Seedorf

E' Clarence Seedorf l'uomo giusto per ricostruire una squadra che solo nel 2014 ha trionfato nel Brasilerao. L'allenatore olandese conosce bene il campionato brasiliano, dove ha chiuso la carriera da calciatore nel gennaio del 2014 dopo un anno e mezzo al Botafogo per accettare la proposta del Milan che aveva esonerato Allegri.



Una scelta di cuore infelice, perché il matrimonio è naufragato dopo pochi mesi e le parti si sono lasciate davvero in malo modo tanto da finire persino in tribunale come due sposini delusi e arrabbiati. Solo qualche giorno fa l'ex centrocampista, in un'intervista alla BBC, non ha nascosto il suo desiderio di allenare in Premier League ("mi piacerebbe vivere la Premier giorno dopo giorno e potrei farlo da allenatore. Se c'è un bel progetto sarei felice di accettarlo"), ma il Brasile sarebbe meta gradita anche per risvolti famigliari: la moglie Luviana, infatti, ha origini brasiliane e già in passato aveva spinta il marito nelle braccia del Botafogo.



In questo anno e mezzo le offerte non sono mancate (anche da club olandesi), ma Seedorf le ha sempre respinte. Ora l'assalto del Cruzeiro, uno dei club più celebri del Brasile, potrebbe andare in porto. Per la felicità di tutti gli attori, Milan in primis, che risparmierebbe da qui a giugno quasi 1,5 milioni di euro.