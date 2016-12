Milan, il Borussia Dortmund vuole El Shaarawy 

11:30 - Un gol soltanto, molte panchine, l'umore non ai massimi livelli. Doveva essere l'anno del rilancio per il El Shaarawy, sinora se non al ribasso s'è mantenuto per lo meno su livelli stabili, di certo poco elevati. Eppure il rossonero continua a far gola a molte squadre, tanto al Borussia Dortmund che per volontà di Klopp è tornato alla carica: emissari del club tedesco hanno incontrato il Milan, operazione difficile ma non impossibile già a gennaio.

Un tentativo, concreto, i tedeschi lo avevano già fatto un anno e mezzo fa trovando però la porta chiusa. Anche perché allora su El Shaarawy c'era forte l'interesse dell'Anzhi arrivato ad offrire qualcosa come 40/45 milioni al Milan. Cifra lontanissima da quella che oggi il club rossonero potrebbe poter strappare per il Faraone, nel frattempo svalutatosi con una stagione e mezza fatta di tanta attesa sempre frustrata.



In una condizione di classifica non rosea in Bundesiliga ma con la prospettiva di un cammino ancora lungo in Champions, il Borussia - alle prese oltretutto coi guai fisici di Reus - è tornato adesso alla carica, provando già il colpo per gennaio. Il Milan ha ascoltato così come ha fatto l'entourage del Faraone: siamo solo ai primi contatti ma il dialogo si è aperto. Ipotizzare El Shaarawy con Immobile non è un grande azzardo.