Milan, idea Obi Mikel per il centrocampo

15:58 - Archiviato l'entusiasmo per l’arrivo di Alessio Cerci, in casa Milan la dirigenza è tornata a pensare a come rinforzare la parte centrale del campo. Viste le difficoltà ad arrivare a Brozovic già a gennaio per la richiesta da 10 milioni di euro della Dinamo Zagabria, Galliani è tornato a bussare alla porta del Chelsea per sondare la cedibilità di Obi Mikel. Il nigeriano è poco utilizzato da Mourinho e potrebbe arrivare in prestito.

Il problema della qualità in mezzo al campo per Pippo Inzaghi è un punto su cui il tecnico ha chiesto aiuto alla società. L'arrivo di Van Ginkel a settembre non ha portato i risultati sperati e non è da escludere che l'olandese possa essere rispedito al mittente già nella sessione invernale del mercato. Anche Saponara potrebbe partire se arrivasse un'offerta importante per dare minutaggio al giocatore e Inzaghi resterebbe coi soli Muntari, Poli, Montolivo e De Jong per i tre ruoli a metà campo. Per questo il Milan si sta muovendo su più fronti per regalare, spendendo poco, un giocatore pronto al tecnico.



Si è parlato nelle ultime ore di Mario Suarez dell'Atletico Madrid, ma i Colchoneros concluso lo scambio Cerci-Torres non hanno intenzione di regalare il prestito del centrocampista. Riparlando col Chelsea del futuro di Van Ginkel, invece, è spuntato il nome di Obi Mikel, nigeriano che Mourinho ha impiegato solo in 4 occasioni durante l'attuale Premier League. Lui è il nome più caldo delle ultime ore anche se solo in prestito fino a giugno. Per l'estate infatti i programmi di Galliani sono altri, da Brozovic a Klaassen senza dimenticare le ipotesi Baselli e Obiang.