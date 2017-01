Cataldi e la Lazio potrebbero salutarsi a gennaio. Il centrocampista, infatti, ha dichiarato: "Amo questa maglia, ma voglio giocare". Cataldi potrebbe liberarsi in prestito e, per questo, Galliani lo avrebbe preso in considerazione, tanto che il dirigente rossonero ne avrebbe già parlato con Lotito. Lo riporta calciomercato.com.