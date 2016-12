Milan, Ibrahimovic e Martinez: coppia da 198 gol in tre stagioni

Attenti a quei due. E' il monito che il Milan può lanciare a tutte le altre squadre di serie A. Quei due, che al momento rappresentano soltanto un'ipotesi affascinante ma comunque possibilissima, sono l'ex Ibrahimovic e il quasi neo rossonero Martinez. Due campioni i cui nomi di battesimo, Zlatan e Jackson, riempiono la bocca. Come capita alle coppie di successo. E poi hanno quell'affinità della data di nascita, il 3 ottobre per entrambi, con 5 anni in meno per il colombiano.



Due punte che possono fare le fortune del Milan a patto che Mihajlovic ne sappia gestire al meglio la coesistenza dalla trequarti in su: in linea puramente teorica Martinez dovrebbe essere l'attaccante di riferimento capace di sfruttare il movimento di Ibrahimovic che -come noto- in area ci va quando lo ritiene più opportuno e che comunque sa aprire spazi invitanti per i compagni. Basta a tal proposito ricordare i 10 gol segnati da Nocerino nella stagione dell'ultimo scudetto rossonero.



Ma lo stesso Jackson Martinez non è propriamente una boa, uno di quei centravanti che si sentirebbe un pesce fuor d'acqua lontano dall'area di rigore. Tant'è che è soprannominato “cha-cha-cha” per la grande mobilità sul fronte offensivo, che non da riferimento ai difensori avversari. Negli ultimi 3 anni entrambi hanno fatto sfracelli: Ibra al Psg, oltre ad aver messo insieme 8 titoli, ha segnato 106 gol in 129 partite, il colombiano con il Porto ha sempre vinto in queste stagioni la classifica di capocannoniere per un totale, comprese le coppe , di 92 centri in 133 presenze.



Il che significa, che se le trattative dovessero andare a buon fine, i due si presenterebbero in rossonero con un totale di 198 gol nell'ultimo triennio, alla media di 66 in coppia a stagione. Numeri forse irripetibili in un campionato ostico come il nostro ma sui quali il Milan può edificare un futuro ambizioso, non lontano dalla Juventus e dall'Europa che conta.