Milan, i Mauri sono due: in arrivo il fratello Juan

Dopo aver ingaggiato José Mauri , il Milan si appresta a mettere sotto contratto anche il fratello Juan, il cui livello tecnico è però sensibilmente diverso. Centrocampista del Tiro Federal (terza serie argentina), classe 1988, l'altro Mauri si legherà ai rossoneri per 4 anni: "E' certo, andrò in Italia nel fine settimana per firmare col Milan - rivela il ragazzo a La Nueva -. Mi sarebbe piaciuto ottenere tutto questo per miei meriti e non per una furbata dell'agente di mio fratello".

Un'operazione che a molti ricorda quella di Digao, il fratello minore di Kakà messo sotto contratto dai rossoneri nel 2004, senza però trovare fortuna in prima squadra. Juan Mauri verrà dunque tesserato dal Milan ma ovviamente non lavorerà con la squadra di Mihajlovic: "Sicuramente sarò ceduto in prestito, in Serie B o non so dove - dice il fratello dell'ex Parma -. Mi sarebbe piaciuto ottenere tutto questo per miei meriti, magari per essermi messo in mostra in Serie A del mio paese, e non per una furbata dell'agente di mio fratello. Ma forse questo mi servirà per tornare in Argentina e conquistare il massimo campionato".