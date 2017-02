Sta per concludersi l'avventura di Keisuke Honda al Milan. E' ormai in fase conclusiva l'accordo con i Seattle Sounders, club della MLS statunitense che vanta -gli altri- il primato di squadra col più vasto seguito di tifosi. Il Milan potrebbe liberarlo a costo zero, liberandosi così dell'ingaggio. Si è in attesa del consenso di Sino-Europe.