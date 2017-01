"Mercato chiuso, chiuso, chiuso. Chiusissimissimo!". Queste le parole pronunciate da Adriano Galliani nella serata di lunedì dopo la cena con Ocampos in un noto ristorante di Milano. L'ultimo giorno di mercato quindi non riserva a Montella nessun regalo a sorpresa, nemmeno le opzioni last minute Cigarini e Di Gennaro. Un solo movimento in uscita: la cessione in prestito fino a giugno di Rodrigo Ely all'Alaves. Honda ha detto no all'Hull City.