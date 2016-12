Milan giovane e italiano: nominato Gabbiadini

Manolo Gabbiadini corrisponde all'identikit per un Milan giovane e italiano. In attesa del closing, l'attaccante del Napoli è l'ultima idea in casa rossonera. Il 25enne piace da molto in via Aldo Rossi, anche Montella lo stima da diverso tempo e sarebbe utile alla causa. L'operazione non è facile ed è subordinata alla cessione di Bacca a gennaio per 25-30 milioni di euro. Soldi che poi, in parte, verrebbero girati a De Laurentiis.