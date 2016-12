Milan, giornata di riposo per molti ma non per tutti: Bacca e Lapadula al lavoro

Riposo per molti ma non per tutti. Vincenzo Montella ha infatti concesso il giorno libero alla squadra ma oltre a Bacca e Bonaventura, che hanno lavorato per cercare di recuperare in vista della trasferta del Milan contro la Roma all'Olimpico, a Milanello si sono allenati anche Lapadula e De Sciglio. Intanto, in chiave mercato, Sino Europe avrebbe espresso all'attuale dirigenza rossonera il proprio parere negativo sulla cessione di Bacca a gennaio.