Milan, Galliani vede il Villarreal per Musacchio

Adriano Galliani continua a portare avanti la trattativa con il Villarreal per Musacchio , ma il mercato del Milan è bloccato da due fattori: la cessione ai cinesi e la partenza di Bacca. Ogni colpo in entrata dei rossoneri è infatti vincolato al verificarsi di almeno una di queste due condizioni. L'attaccante colombiano ha ricevuto l'ok per trattare con il West Ham e ora si attende la sua decisione.

Adriano Galliani è a Valencia e in giornata incontrerà sia Musacchio, sia la dirigenza del Villarreal per cercare un accordo. Il difensore argentino è infatti il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia di Montella che ha perso Alex e Mexes, mentre Zapata è fermo ai box. La trattativa è nella fase calda, ma prima della firma bisognerà aspettare. Stesso discorso anche per Zielinski e Sosa.



L'ad rossonero ha incontrato l'amico Braida, ma non per parlare di mercato. Il club ha infatti smentito la notizia di un interesse per Arda Turan, Il turco del Barcellona non rientra nei piani dei rossoneri.