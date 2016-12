Milan, Galliani: "Vangioni arriverà a luglio, ha già fatto le visite mediche"

Intervistato da Premium Sport, Adriano Galliani ha annunciato il primo acquisto del Milan : " Vangioni arriverà a luglio", ha detto. "Ha già fatto le visite mediche a Buenos Aires , in Argentina insieme al nostro medico. Mammana? Anche lui è un giocatore del River Plate , ma non è in scadenza e quindi non ne parlo. Comunque, è un difensore molto interessante". Ma su Vazquez , Galliani ha glissato: "Non parlo di lui, Zamparini mi bacchetta. E' del Palermo ".

Si è parlato anche del futuro di Nocerino: "Domani andrà a Orlando e sarà l'ultima cessione di questa sessione. Rispetto a qualche anno fa è cambiato il calcio, quest'anno il campionato cinese è quello che ha speso di più e tra qualche anno anche il mercato americano diventerà sempre più importante".



Poi, l'ad ha parlato anche del momento del Milan: "Secondo Mihajlovic il Milan non può fare tante vittorie di fila? A me non piace commentare le parole degli altri, ognuno risponde delle proprie dichiarazioni. Io continuo ad avere il rimpianto di punti persi con squadre che sono dietro di noi. Delle tre partite in casa nel girone di ritorno abbiamo vinto con Fiorentina e Inter e abbiamo pareggiato con l'Udinese. Con le altre tre con cui ci stiamo giocando la Champions siamo avanti per quanto riguarda gli scontri diretti. La stagione di Balotelli? Sul piano degli atteggiamenti questa volta si sta comportando più che bene, il voto è 10. Purtroppo questa dannata pubalgia l'ha bloccato, ma adesso è tornato a calciare con la stessa potenza di prima e io credo che possa fare bene".



Inoltre, c'è da segnalare la presenza a San Siro di alcuni emissari del Barcellona per visionare Donnarumma, già finito nel mirino del Manchester United.