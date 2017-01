Milan, Galliani: "Nuova offerta per Deulofeu, ora aspettiamo l'Everton"

"Abbiamo fatto una nuova offerta all ’Everton per Deulofeu : prestito oneroso con diritto di riscatto. E' un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata". Così Adriano Galliani ha annunciato di aver rilanciato per lo spagnolo, con il club inglese pronto a venire incontro alle richieste dei rossoneri. "Ora attendiamo la riposta", ha precisato l'ad, ma il Milan non ha più un muro davanti a sè: anche Koeman apre alla cessione.

Il Milan - che ha già un accordo di massima con il giocatore - dovrà fare comunque i conti con il diritto di recompra che il Barcellona, squadra in cui Deulofeu è cresciuto, vanta sul giocatore classe 1994. Per giugno il nome che piace tanto a Montella è quello del Papu Gomez dell'Atalanta, protagonista di una grande stagione con la maglia dei nerazzurri bergamaschi. Il tecnico rossonero lo conosce già da Catania. Galliani ha già avuto contatti con l'agente del giocatore per capire i possibili margini di manovra per la sessione estiva del mercato, visto che ora le porte per l'argentino capitano dell'Atalanta non sono chiuse ma chiusissime.