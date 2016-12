Milan, Galliani: "Il nostro mercato è chiuso"

Nessun colpo in canna per il Milan in questi ultimi quattro giorni di mercato. A rivelarlo è lo stesso Adriano Galliani ai microfoni di Premium Sport: "Il nostro mercato è chiuso: se non esce nessuno, non entrerà più nessuno. È con questa squadra che affronteremo il campionato". Non ci saranno neanche cessioni eccellenti assicura l'ad: "Romagnoli? È incedibile. I nostri giovani gioielli come Donnarumma e anche De Sciglio non si muovono".