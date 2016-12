Milan, Galliani: "El Shaarawy-Roma? Se si fa sarà in prestito. Luiz Adriano ce lo teniamo"

"Se El Shaarawy può considerarsi della Roma? Assolutamente no, non è ancora definito il ritorno dal Monaco e poi l'eventuale passaggio alla Roma. Abbiamo otto giorni di tempo per fare l'operazione e speriamo di riuscirci. Se si farà sarà un prestito con diritto di riscatto" Lo ha detto l'ad del Milan Galliani a Premium Sport. Su Luiz Adriano : "E un giocatore che ha molto mercato, ma visto che è saltata la trattativa con i cinesi non lo vendiamo".

"Luiz Adriano ha molte richieste, sia dal Galatasaray che dall'Al Ahli", ha proseguito Galliani nel pre-partita di Empoli-Milan. E ancora: "Vangioni già a gennaio? La situazione è semplice, il giocatore è in scadenza a giugno, noi confidiamo che da luglio possa arrivare. Per farlo arrivare adesso dobbiamo trovare un accordo con il River che per il momento non sembra disponibile, è una trattativa in corso".