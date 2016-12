Milan, Galliani: "Destro decide giovedì mattina"

09:54 - Mattia Destro verso il Milan. La decisione finale è questione di ore: giovedì in mattinata, prima di mezzogiorno. E' quanto ha spiegato Adriano Galliani, dopo aver incontrato due volte Mattia, suo papà Flavio e il procuratore Vigorelli. Con la Roma l'accordo è siglato. "Destro deve riflettere. Se accetta di venire al Milan arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto. Io non sono ottimista e nemmeno pessimista. Aspetto". Ragionevolmente, Destro dirà sì al Milan.



Difficile che l'affare salti: Destro, in queste ultime settimane, ha sempre detto di voler i rossoneri. Le visite mediche, inizialmente in programma per oggi, sembranno essere posticipate a domani. Dopo la fumata... rossonera.

Intanto le visite mediche le sta svolgendo proprio in questi minuti, alla Clinica La Madonnina di Milano, Salvatore Bocchetti. Il nuovo esterno sinistro rossonero è sbarcato a Linate ieri sera: "Sono felicissimo, spero di riconquistare la Nazionale. Sono pronto a fare sia il centrale che il terzino per il Milan".

C'è però da registrare l'attesa e i dubbi dell'attaccante si è riunito a casa sua a Roma col padre e con l'agente, Vigorelli. Destro è perplesso perché perderebbe molto (forse troppo) dal punto di vista economico (per esempio i bonus legati al piazzamento Champions).

Gli ultimi aggiornamenti, riportati da Paolo Bargiggia, dicono che Destro si stia convincendo ad accettare la destinazione: parlando in percentuali: 60% sì 40% no.



LA GIORNATA IN TEMPO REALE

16:55 GALLIANI: NE' OTTIMISTA NE' PESSIMISTA

Ecco le parole più articolate di Adriano Galliani: "Non sono né ottimista né pessimista. Mattia darà la risposta domani mattina, Mattia sa tutto e credo sia normale la riflessione che sta facendo. Tutto è accaduto in fretta, e la sua decisione deve prenderla con calma. Il diritto di riscatto non è mai stato messo in discussione, sempre di diritto si è parlato fra Milan e Roma".

16:50 GALLIANI: SI FA SOLO CON DIRITTO DI RISCATTO

Concluso anche il vertice bis a casa-Destro. E Adriano Galliani all'uscita precisa: "Domani arriveremo alla soluzione. Il passaggio di Destro al Milan si fa solo con diritto di riscatto, Matrtia decide domani". Dunque non con l'obbligo come vorrebbe (avrebbe voluto) il giocatore. L'attesa continua, con un (cauto) ottimismo.

15:20 SI RIPARTE. VERTICE-BIS GALLIANI-DESTRO

Terminato il primo incontro, e dopo la pausa di un'ora, Adriano Galliani si sta recando ancora a casa-Destro per un secondo incontro, si pensa sia quello definitivo.

14:18 TERMINATO INCONTRO GALLIANI-DESTRO

L'ad rossonero, Adriano Galliani, ha incontrato Mattia Destro e il suo entourage nella casa del giocatore nella capitale. Il colloquio è durato circa un'ora e al termine il dirigente rossonero ha dichiarato: "Non si può dire che Destro è un giocatore del Milan, un po' di calma. Inusuale la mia visita? No, perché inusuale? Quando potremo dire che è fatta? Vediamo...". Queste le poche frasi pronunciate da Galliani all'uscita dalla casa del giocatore, in zona Eur, a Roma. All'incontro tra i due erano presenti anche il padre del giallorosso e il suo agente, Claudio Vigorelli.

13:17 COMINCIATO IL VERTICE GALLIANI-DESTRO

Ed ecco il via al vertice fra Adriano Galliani, Mattia Destro e papà Flavio. Si discute il progetto-Milan legato al centravanti e la richiesta di Mattia è quella di una sorta di "vincolo", ovvero la garanzia del riscatto da parte rossonera a fine stagione.

13:15 NESSUN INCONTRO IN PROGRAMMA CON SABATINI

Per il momento non c'è nessun incontro in programma tra Adriano Galliani e Walter Sabatini. I due, però, si potrebbero vedere dopo il sì di Destro. Domani potrebbe essere il giorno delle visite mediche.

13:10 INCONTRO ALL'EUR

L'incontro tra Destro e Galliani si terrà nella zona dell'Eur. L'ad proporrà all'attaccante con un contratto triennale a tre milioni di euro all'anno, il doppio rispetto a quello che prende attualmente alla Roma.

12:28 DESTRO ACCOMPAGNATO DAL PADRE

C'era anche il padre Flavio sulla macchina di Mattia Destro che ha lasciato Trigoria questa mattina su autorizzazione della Roma. Chiamato a prendere una decisione importante per la propria carriera, l'attaccante ha voluto al proprio fianco il padre.



12:15 GALLIANI A ROMA: "DESTRO? NON DICO NULLA"

Arrivato a Roma Adriano Galliani non ha voluto dire nulla sulla trattativa per Destro. Sulla posizione di Inzaghi, invece, ha affermato: "Lo abbiamo detto ieri sera, Inzaghi è il nostro allenatore".



11:58 DESTRO LASCIA TRIGORIA

Nel frattempo Mattia Destro ha lasciato il centro sportivo di Trigoria per andare all'appuntamento con Galliani.

11:55 GALLIANI A ROMA, ORA INCONTRA DESTRO

Adriano Galliani è arrivato a Roma. Nelle prossime ore incontrerà Destro.

10:52 IN VIAGGIO CON GALLIANI C'E' ANCHE MAIORINO

Sul Freccia Rossa numero 9615, Galliani è accompagnato da Rocco Maiorino, responsabile degli osservatori e dello scouting.

10:30 GALLIANI INCONTRERA' DESTRO

Il Freccia Rossa che sta portando Adriano Galliani a Roma arriverà alla stazione Termini alle 11:55. L'ad del Milan poi incontrerà subito Destro per convincerlo ad accettare l'offerta dei rossoneri.

09:50 GALLIANI IN VIAGGIO VERSO ROMA

Adriano Galliani è in viaggio verso Roma. L'ad ha preso il treno questa mattina alle 9:00 dalla stazione Centrale per andare a trovare un accordo con il bomber.