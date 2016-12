Milan, Galliani conferma: "Prenotato Baselli" 

15:39 - Il Milan ha prenotato Baselli per giugno, a confermarlo è stato Adriano Galliani parlando di una "prelazione morale con l'Atalanta". L'ad rossonero spiega la trattativa dell'ultimo giorno di mercato: "Abbiamo parlato con l'Atalanta, con cui abbiamo ottimi rapporti. Ragionando abbiamo convenuto di riparlarne nei prossimi mesi, perché lui serve all'Atalanta e noi abbiamo molti centrocampisti. Abbiamo un accordo con Percassi e Marino. Baselli è in linea con le nostre esigenze".

Del Piero si è "offerto" al Milan e Galliani risponde: "Volevo prenderlo quando era al Padova, ma volevano troppi soldi. Siamo stati vicini".

L'ad rossonero, come ampiamente detto ieri in conferenza stampa, continua a non spiegarsi il gennaio inspiegabile: "Non ho chiesto spiegazioni, ho detto solo che è inspiegabile l'ultimo mese. Eravamo al pari del Napoli prima di Natale, dall'inizio di gennaio non ho capito cosa è successo. Da agosto a dicembre abbiamo tenuto il passo col terzo. Poi è successo qualcosa, come per esempio i 13 infortuni. Sono io che non capisco, ma non ho chiesto spiegazioni".